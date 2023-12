La Junta de Accionistas del Valencia ha dado de qué hablar, y lo seguirá haciendo. Un año más la Asamblea del Valencia, presidida por Layhoon Chan, ha tenido que defenderse de las diversas acometidas de los pocos representantes a los que se le ha permitido el acceso debido a las exigencias marcadas por Meriton para poder acceder.

Uno de los temas que no pudo pasar por alto fue la influencia de la última entrega de Meriton Confidencial, en la que Superdeporte desveló los movimientos fiscales de Layhoon y los días que pasa en España, siendo la Presidenta del club y la voz de Peter Lim en la ciudad. La justificación de la presidenta fue la de que está trabajando "full time" en la Capital del Turia desde enero, "y que esta dedicación me hace tener un salario", comenzó.

Además, arremetió contra Superdeporte y la información que se desveló con la última entrega de Meriton Confidencial. "El club no me paga el piso, ni luz ni agua, pago mis impuestos aquí. Soy consejera en el resto de empresas, en ellas me reúno trimestralmente o una vez al año". "El informe que salió en el periódico sobre mis trabajos es, siento decirlo, un poco estúpido", comentó, haciendo referencia a Superdeporte y la información que desveló sobre la mano derecha del máximo accionista del Valencia.