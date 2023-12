El periodista deportivo Héctor Gómez ha sido uno de los nueve accionistas con títulos propios y delegados que ha podido asistir a la Junta General de Accionistas del Valencia CF. El conductor de 'Tribuna Deportiva' ha participado con 8.500 acciones representando a 150 valencianistas. Este ha sido su cítico discurso cara a cara con Meriton:

Los últimos 3 años vengo a la JGA tengo la sensación de hablar con una teleoperadora. Se desconectan de lo que les dicen los que de verdad quieren al club. Seguro que les gustaría estar sólos. Hay 4 consejeros a los que no conocemos, no vienen nunca. Deben ser muy amigos de Lim para que les manden aquí a este marrón. A Layhoon le pediría que nos cuente a los accionistas las cosas, porque el año pasado tras 6h se lo contó a la prensa, entiendo que algunos son más amables con usted. Yo soy muy ceporro y muy tonto, pero me dicen que Kiat Lim está aquí y yo no sé donde está. Si está en una pantalla, que lo veamos. Como los Lim son Dios todopoderoso, ¿tenemos que creernos que sí está? Yo no le veo. Les voy a recordar cada año que ustedes mantuvieron 4 años a Anil Murthy, un señor que llegaba a oficinas después de comer ebrio. Y además, moroso. Murthy es Meriton, ustedes sabían lo que estaba haciendo y le mantuvieron. El año pasado decían que el compromiso de Lim con el club estaba intacto porque su hijo estaba aquí. Ahora que no está aquí, ¿es que Lim deja de estar comprometido?

Héctor recordó las mentiras de Layhoon": venta de Alcácer, "estadio sorpresa de 2016", la finalización del Nuevo Mestalla... "Es usted un disco rallado, todos los años nos dice lo mismo. ¿Cómo van ustedes a acercarse a la afición si dijeron que hoy abrirían la Junta y no lo han hecho en estos doce meses? Tengo un libro de mentiras enorme. Y doy mi enhorabuena, porque han agotado al valencianismo. La gente no sale ni a protestar, ustedes se ríen cuando les cantan Lim Go Home. Y a usted Layhoon Mentirosa. Aunque ud lo piense, no es tan grave el cántico. ¿Qué les ha hecho el valencianismo a ustedes? Pienso que ustedes disfrutan haciendo sufrir al valencianismo. Van contra la gente. ¿Hay explicación para este enfrentamiento?

Layhoon, no es feliz aquí. No la veo cómoda. Ha dejado a su familia para venir aquí pagar usted la gestión de su jefe. ¿Tanto le debe al señor Lim para aguantar que le insulten, chillen o pinten la puerta de su casa? ¿Tanto dinero le paga? Yo no estaría. Nueve años después, ¿ha preguntado a la gente de fútbol cuál es su reputación? Se ha convertido en la peor gestora y presidenta. Aunque no sean sus decisiones, usted las asume: 187M de pérdidas en 9 años".

Héctor comparó las proyecciones del business plan de 2014 para la 22-23 y la realidad: "O la calculadora funciona mal o es que ustedes han hecho un desastre de gestión. La gente que trabajo con usted no puede valorar su gestión, le dirá lo que usted quiere escuchar. Revise las cuentas y verá donde tiene los buenos empleados. La mayoría le dirán que es usted la mejor. Hagan lo que hagan, es imposible que puedan cambiar lo que piensa el valencianismo de ustedes. Se han enfrentado a todo el mundo: afición, instituciones... Antes la gente venía a este estadio a ser feliz y a sonreír. Ese sentimiento se lo han cargado. Cuando le digan que tener aquí a 40.000 es porque tienen ilusión, recuerden el minuto 19. La gente se saca el pase porque es el único vínculo que les queda. La gente pide que se vayan. Le pregunto quién le ha dicho a usted, Layhoon, que se puede ser más competitivo con más recortes y peor plantilla. Sólo tiene que ver dónde queda el equipo cada año, más abajo en la tabla. Ustedes piensan que tienen el club, pero se marcharán algún día. No son eternos. Ni Peter Lim, ni yo, ni nadie. Ojalá le dejen con algo de vida y los valencianos lo puedan levantar".

Héctor preguntó si hay previsión de cuándo caerá el equipo a Segunda División, de si Peter Lim ha dado orden de no invertir un céntimo más, si no le da vergüenza el equipo que tiene ante sus amigos poderosos/con dinero y si Layhoon cree que trabaja en buenas condiciones. También preguntó si son conscientes de que nunca se ha dado el caso de un ascenso de secretario técnico a director deportivo tras estar a punto de descender. "¿Se ha autoproclamado él? ¿Para qué le pagan? ¿Para echar la culpa si algo va mal? ¿Por qué no le autorizan firmar jugadores? ¿Cuál es su trato con Baraja? ¿Cómo puede ser que Baraja no haya hablado nunca con él, ni Peter le haya llamado nunca? Baraja es una leyenda y ganó dos Ligas. Eso a ustedes les suena a otra vida. A otros como Gattuso sí lo llevó a Singapur porque era amigo de Mendes".

Su discurso siguió con más preguntas sobre comisiones de Mendes, comisiones del Sassuolo por Racic, rumores de que Corona viene ofreciendo a Mamardashvili por toda Europa, si han intentado renovar a Javi Guerra o ni lo van a intentar ante el interés de clubes importantes... "¿Quién fue el responsable de firmar a Cenk por 5 millones? 50% del presupuesto en un jugador que lleva dos meses sin jugar porque el entrenador no lo pone. ¿A quién le hicieron el favor de fichar a Cenk? Ya se veía que el nivel era justito. "Sería gracioso que ubicáramos a qué medios les pagan ustedes, para ubicarnos todos". Héctor preguntó por la oferta al Sevilla de 5M a Rafa Mir, y ante la negativa se bajó a 1M por ficha de Yaremchuk. "¿Que había con Mir, que le representa Bucero que es socio Mendes?".

"Como soy un analfabeto, ¿me pueden explicar lo que significa ser sostenibles? Ustedes son super listos, ¿y no se habían dado cuenta hasta hace dos o tres años?, se preguntaba en referencia a la "sostenibilidad" de la que alardea Meriton. Héctor también señaló al médico Pedro López Mateu. "¿Cuánto tiempo le van a aguantar? Ha lesionado a muchos jugadores. ¿Van a taparle también lo de André Almeida?". Sobre el centenario de Mestalla ha dicho: "Vergüenza cómo han tratado este año el estadio, han sido incapaces de pintarlo, ¿tanto odio le tienen al estadio, que está que se cae?".

¿Van a reiniciar las obras como les ha pedido el Ayuntamiento o van a hacer la culebra como estos nueve años? Si el estadio nos cuesta 340M, es un estadio lowcost. Cristian, Inma o Javier se lo pueden explicar: el estadio que se proyectó en su día cuesta 600 o 700M. Van a quedar muchas cosas por hacer. ¿Por qué no salen con el proyecto ante la afición, si es tan bueno? ¿Han tenido ofertas o acercamientos este año para la venta del club? ¿Ustedes valoran sus acciones en 500 o 600M o no porque quieren quedarse aquí muchos años? Para finalizar, Héctor preguntó a los consejeros quién es el máximo goleador histórico, cuál es el XI en el último partido de Liga, los últimos 5 resultados... "Yo me los sé y no soy consejero".

Turno de Paco Polit

El siguiente en tomar la palabra ha sido Paco Polit. El también periodista deportivo ha participado en la Junta como uno de los cinco miembros de Libertad VCF. Este ha sido su discurso íntegro:

Buenos días, mi nombre es Paco Polit, número de acciones propias 18, número de acciones delegadas 7.360 gracias a la confianza de más de un centenar de accionistas de este club.

Aunque en otras ocasiones realicé el discurso en inglés para intentar que el mensaje llegase sin traductores ni filtros al presidente o presidenta de turno, este año he considerado más apropiado hacerlo en castellano: total, ya nos hemos dado cuenta de que los mensajes los entienden perfectamente, y también de que esos mensajes les dan absolutamente igual. Porque nunca nos hacen caso ni tienen en cuenta ninguna de las observaciones que les hacemos.

Antes de hablar, les traslado algunas de las preguntas que una mayoría de accionistas tienen, para ustedes, a modo de ejemplo. Ruego que todas estas preguntas consten en el acta de la asamblea y sean respondidas hoy, no mañana ni la semana que viene, hoy mismo, por el consejo:

Personal: quizá la más importante. Dejando a un lado a paniaguados, meninfots y personajes que ustedes tienen metidos bien adentro en el bolsillo, ¿son realmente conscientes de que en esta ciudad no les quiere nadie? Y, si lo son… ¿por qué no se marchan?

Ahora, mi intervención. Creo que lo suyo es empezar por lo más obvio: hace doce meses en esta misma sala prometieron algo que no han cumplido. Aunque, a estas alturas, tampoco es novedad.

Usted, señora Layhoon, estaba junto al señor Kiat Lim hace exactamente un año cuando me dijo a mí, ahí mismo al lado de la columna, en presencia de otro accionista, que en diciembre de 2023 la cifra para acceder a la Junta sería de nueve (9) acciones. Que ese gesto lo querían tener con la afición para demostrar que iban a romper con la etapa de Anil Murthy aquí en el club.

Bien, los hechos son los siguientes: aquí somos 8 personas. Han hecho falta 6.800 acciones para venir, no nueve. Por tanto, HAN MENTIDO. Lo repito, por si la traducción no es exacta: ustedes faltaron a la verdad, han faltado a su palabra, han mentido. Y no nos vale la promesa del año que viene, ni lo de bajar a una acción para poder acudir. Todo eso está muy bien, pero no era lo que la afición les exigía y lo que ustedes se comprometieron a hacer.

Es una pena que el señor Kiat Lim no pueda escuchar este discurso, porque este año no ha tenido el detalle de aparecer por aquí. Otra promesa incumplida; del compromiso de estar involucrado en el día a día de la sociedad… a desaparecer durante un año y no acudir presencialmente a la junta de accionistas del club de cuyo consejo de administración forma parte. Otra decepción más.

De hecho, uno de los propagandistas que ustedes utilizaron en 2014 para comprar el club a precio de saldo ya dijo en su momento una frase en valenciano que define perfectamente esta situación: “S’AMAGUEN! S’amaguen com les rates!”. En castellano: se esconden como las ratas. Les reitero que esta no es una frase mía, me limito a citarla y a repetirla: si les molesta, le pueden pedir a dicho propagandista las explicaciones pertinentes.

Reconozco que tiene narices la cosa… Para poder decirles todo esto y hablarles a ustedes directamente, centenares de accionistas han delegado sus acciones en la asociación Libertad VCF, que a su vez ha depositado en mí y en otros representantes la obligación de decírselo a la cara de su parte. Porque decirles a ustedes las verdades también es la obligación de la prensa, esa a la que ustedes quieren prohibir difundir los audios y los videos de lo que suceda aquí hoy, esa a la que ustedes desprecian desde que llegaron aquí hace diez años tras un proceso de venta manipulado.

Un año más se esconden del pequeño accionista, del de verdad, del que no está aquí presente. Y el pequeño accionista se ha organizado para nombrar a gente que les pueda decir a ustedes todo lo que ellos no pueden, porque no les dejan entrar. Y preguntarles lo que no les dejan preguntar.

Esa, la de preguntar y averiguar para llegar a conclusiones, es otra de las funciones de la prensa. Por eso nos odian tanto. Porque les decimos cosas que no les gustan: por ejemplo, que el señor Anil Murthy fue un déspota, un tirano vengativo, un irresponsable, un personaje lamentable, dañino para la sociedad y el peor presidente de la historia de este club... pero que, con él al frente, jamás el Valencia estuvo a punto de descender a Segunda en la última jornada de liga.

Con usted sí, señora Layhoon.

Piénselo seriamente: su primer año en la gestión tras su regreso fue deportivamente peor que el peor de los 4 años de Murthy. No es precisamente para estar orgulloso. Y tampoco deberían estarlo sus colaboradores, por mucho que todas las decisiones las tome Peter Lim desde Singapur. Su flamante director deportivo no está en situación de ir por ahí, por todos los campos de España, tan sonriente y tan contento cuando el equipo de fútbol del que es responsable ha sido reventado, destrozado y desguazado durante los cuatro años que Miguel Ángel Corona lleva aquí.

Luego está lo de su miedo a la libertad. Estoy harto de venir aquí una vez al año a trabajar gratis un montón de horas para tener a los aficionados informados de lo que pasa porque ustedes son unos censores, unos enemigos de la libertad de prensa y unos cobardes que huyen de la crítica directa. Por eso subieron los requisitos de nueve a varios miles de acciones cuando estaba Anil Murthy, y por eso lo han mantenido dos años después.

La gente les considera a ustedes unos tiranos mediáticos que, temerosos de la luz que los medios pueden arrojar sobre sus tejemanejes, han construido aquí el bunker más infame de la historia del club desde que es sociedad anónima deportiva. Estos últimos diez años han expulsado a los medios de las Juntas porque ustedes no tienen ni la gallardía ni la valentía de permitirles retransmitir, en audio y video, todo lo que aquí se dice. Los primeros años todavía había gente que les defendía; ahora todos ya saben que lo hacen por miedo… y porque tienen mucho que esconder.

Estoy cansado de todo eso y de que cada vez se comporten más como unos sectarios que disfrutan dividiendo a prensa y afición. Unos fanáticos del control que tienen clarísimo los medios a los que pueden manipular, comprar y manejar; y que desprecian, arrinconan, vetan y maltratan a los que hemos demostrado la dignidad necesaria para no vendernos ni arrodillarnos.

Somos esos a los que el señor Javier Solís considera innecesario llamar a los desayunos informativos porque, y cito palabras suyas, "total, vosotros ya tenéis claro lo que vais a decir". Por cierto, enhorabuena por ese reciente patrocinio con Cafesoy: ya sabemos la marca de café que no tendremos la suerte de probar en esas reuniones, porque los ejecutivos del club no consideran oportuno invitarnos.

Ya que estamos, hago referencia al mismo señor Javier Solís aquí presente que, sin embargo, sí que considera oportuno filtrarle información a medios que presuntamente están en contra de ustedes (pausa)… siempre y cuando a él no le rocen ninguna de sus críticas. Y lo hace apoyado en un gabinete de comunicación que no ha cambiado absolutamente nada en el último año: nuevas caras, sí, pero mismo maltrato sistemático siempre a los mismos.

Estoy harto. Harto de verdad. Es muy duro decir esto en voz alta, porque va contra la educación que he recibido, pero ahí va: no sirve DE NADA ser buena persona y ser conciliador con ustedes. DE NADA. No sirve de nada ceñirse a la crítica profesional y mantener siempre el respeto personal. Porque ustedes sólo respetan y sólo temen el látigo, porque así les han educado a 11.000 kilómetros de aquí. Sólo salen de su letargo y prestan atención cuando les pintan la cara, muchas veces de malas maneras. Sólo respetan el temor y el miedo, igual que le tienen miedo a su jefe en Singapur.

Y tengo claro que ustedes, avestruces asustados que se esconden ante la crítica, son especialistas en tomar matrículas y en ‘vendettas’. Eso lo aprendí en 2014 y ustedes se encargan casi a diario de recordármelo. Meriton siempre toma nota y Meriton nunca olvida, aunque la crítica sea justificada, educada y sin nada personal de por medio. Ustedes lo convierten en algo personal. Ustedes lo embarran, ensucian e intoxican. Ustedes hacen la labor de unos pocos periodistas de esta ciudad, entre los que me incluyo, un infierno constante desde hace muchos años. Ni dialogan ni buscan consensos; primero imponen y, si eso no les funciona, luego ejecutan su venganza.

Ese infierno arrancó para algunos de nosotros hace justo una década con todo el aparato mediático del señor Amadeo Salvo, que les puso la alfombra roja gracias a sus papagayos y propagandistas en los medios, y prometió cosas en su nombre que jamás tenían intención de cumplir. Su aparat en las calles y en las redes sociales le aplanaron a usted, señora Layhoon, ese camino que un par de años antes, cuando había venido a esta ciudad a reunirse con Manolo Llorente para interesarse por el Valencia, había considerado demasiado difícil de transitar.

Una vez Amadeo Salvo cumplió su cometido y les regaló el club en bandeja, prescindieron de él y lo tiraron a la papelera como un trozo de papel higiénico. Asegurándose, eso sí, de tener su silencio a buen recaudo.

Y de verdad, no quiero extenderme más porque yo estoy aquí para otra cosa. Mi labor aquí es meramente informativa, como correa de transmisión entre la realidad de lo que ocurra en esta sala y la afición y accionistas de un club que ustedes no han respetado nunca.

Sólo les diré dos cosas para terminar. La primera, que la tranquilidad moral y la paz que siento al decirles todo esto no se paga con dinero. Soy un periodista freelance, que gracias al esfuerzo de sus padres ha tenido mucha suerte de recibir una educación y una formación, y por eso soy un problema para gente como ustedes. Por eso ustedes han intentado tumbarme llamando a mis jefes, presionando a mis clientes o llamando a medios para que dejen de contar conmigo como colaborador a cambio de tenerles a ustedes contentos y alguna entrevistilla de vez en cuando.

Como mínimo en tres ocasiones lo han conseguido, y les doy la enhorabuena: hay que ser gentuza y tener pocos escrúpulos para jugar con el pan de la gente de esa manera, igual que juegan con el pan de otros compañeros míos… pero no les veo demasiado preocupados por comportarse de una forma tan sucia y marrana.

Tengo claro que la gente como nosotros les aterroriza: nunca me he vendido a nadie, trabajo mil horas cada semana, salto mil obstáculos para hacerlo, me dejo la piel a diario en ser lo mejor profesional y persona que pueda ser... Y les aseguro que la libertad de poder decirles a la cara lo que ustedes nos hacen, las putadas diarias que he tenido que comerme con patatas estos años, no la cambio por una exclusiva, diez entrevistas o cien noticias.

La segunda: OJALÁ, por inputs que nos llegan, ojalá esa decisión de bajar a una acción de cara a la junta de diciembre de 2024 sea realmente porque ustedes no tienen previsto estar aquí para sentir el rigor de la afición en sus carnes. Ojalá en diciembre del año que viene no seamos diez aquí, sino 600 o mil accionistas, y que el consejo de administración al que escuchemos hablar no sean ustedes.

De verdad se lo digo: diez años es más que suficiente. Una década entera de destrucción que ha dejado arrasado un club centenario, con un campo centenario que ustedes tienen abandonado a su suerte. Dado que a ustedes nunca les ha gustado que les digan la verdad a la cara, es la mejor solución para todos: vendan, ganen el dinero que puedan en la plusvalía, céntrense en otros negocios y dejen de venir aquí a disgusto cada año a ver como los ingratos valencianos les dicen lo malos gestores que son, en lugar de besar por donde pisan.

Ustedes dormirán mejor... Y nosotros también, se lo garantizo. Ojalá el año que viene no tengan que verme, ni yo a ustedes. Sería la mejor noticia que haya dado en toda mi vida.