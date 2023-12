El vicepresidente económico de la plataforma Libertad VCF Dionisio Canales ha intervenido en la Junta General de Accionistas del Valencia CF para desmontar las cuentas de Meriton en un discurso plagado de datos. Dionisio le ha recordado a Layhoon que "presumir de invertir 190M en los últimos años para seguir teniendo la misma deuda que antes no es un mérito, sino un demérito. Parece mentira". También ha pedido que se den "detalles pormenorizados" del coste del Nuevo Mestalla, en referencia a la cifra de 340M totales que costará. Dionisio ha aseguado que el "consejero independiente" es "necesario con urgencia" y que "vender el terciario a precio de saldo es un despropósito. Meriton Holding quiere vender hasta los muebles". Este ha sido su discurso íntegro:

Buenos días,

Antes de comenzar mi intervención en la Junta General, quisiera dar las gracias a todos los aficionados/accionistas que me han delegado sus acciones para poder asistir a esta junta general y han confiado para que yo les represente. Es un honor representar a 214 accionistas con 8003 acciones delegadas.

Buenos días Sra. presidenta (Lay Hoon Chan), secretario del consejo (Don German Cabrera), secretaria de la Junta General de Accionista (Doña Ana Julia Roselló), directora Financiera (Doña Inma Ibáñez) como al resto de miembros de la mesa y del resto de consejeros presentes en la junta.

Quisiera empezar mencionando la falta de compromiso e implicación de la Señora presidenta, con la ciudad de VALENCIA y con los aficionados del club, ya que lleva más de 10 años en la ciudad y no se ha DIGNADO a aprender el español. Este es un gesto más, que demuestra su continúo desprestigio y falta de respeto al club, al país y a los aficionados que pretende representar.

Preparando mi intervención estuve revisando lo que manifestó en las anteriores juntas generales del VALENCIA CF, me choco unas palabras que dijo en la primera JGA que usted presidio, unas palabras que a mí me daría vergüenza y actualmente no seguiría presidiendo una entidad como el VALENCIA CF, recordemos:

PALABRAS DE LAY HOON EN LA PRIMERA JGA:

“nuestra visión es convertir el Valencia Cf en un gran club internacional de quien los valencianos y los valencianistas nos sintamos orgullosos Y en competir al máximo nivel y expandirnos. Miramos a todos los mercados, pero vamos hacia el mercado asiático,

…. No hay nada más que decir señoría …… ¿No le cae la cara de vergüenza? ¿usted tiene dignidad?... en fin, esta es la realidad que nos toca vivir.

Mi intervención en el día de hoy, se centrará en intentar dar sentido a varios aspectos clave de la situación económica del club. Una situación económica, que nunca ha tenido autocrítica por su parte y sobre la que me gustaría incidir en aquellos aspectos que demuestran que estamos en un momento muy preocupante.

Solo les pediré una cosa; que me contesten a cada una de las preguntas con la veracidad que merece una entidad centenaria como el Valencia C.F.

Como mantra de las preguntas que formularé a continuación les pido que tengan en cuenta las palabras del filósofo Alfred North “las medias verdades son un engaño provocado por la omisión de información”, que es lo que todos estos años han hecho en todas las juntas generales.

Comencemos, con el PRIMER BLOQUE.

SITUACIÓN ECONOMICA - Aspectos Generales.

En primer lugar, me gustaría comenzar hablando de las pérdidas acumuladas del club. Agregando el resultado de este ejercicio, las pérdidas acumuladas ascienden a 187 millones de euros, al respecto de este tema, la Señora Lay Hoon dijo de forma literal en la Junta del año pasado;

“Leí muchas noticias en la prensa que decían que el Club había perdido 180 millones de euros durante los ocho años siguientes a la llegada de Meriton. Para mí, esta es una afirmación muy grave e inexacta que pretende engañar a nuestros accionistas y aficionados”

Ya ve, Sra. Lay Hoon, una vez más queda retratada no solo como presidenta del Valencia, sino como supuesta profesional del mundo de los negocios.

Imagino que, como siempre, pretenderá justificarse con la herencia del psado y el COVID, como suele hacer. Le diré algo:

“La herencia” de la que habla, se detalla pormenorizadamente en la diu dilligence que les permitió comprar el club. Por lo que; la devaluación del terreno del nuevo estadio, la provisión del derribo de Mestalla que no se doto, la liquidación del proyecto de Porchinos y finalmente los ajustes relacionados con la inspección fiscal de los ejercicios 2011-2014 eran totalmente conocidos por su parte. Por ello, solo le ruego que no nos engañen.

Por otro lado “el COVID”, la mejor excusa de un incompetente gestor, que no puede justificar la reducción de ingresos de competiciones, ni de los derechos de TV, se ha llegado a plantear que esto se deba a:

¿Que no tienen un secretario técnico? ¿A que tienen a un títere como secretario técnico? ¿No será que el secretario técnico es PETER LIM? ¿No será que el secretario técnico o director deportivo que han tenido durante estos años es un mero florero?

Sra. presidenta, no nos tome por TONTOS y no nos mienta más.

Volviendo a la situación económica quisiera reflejar varios aspectos que para mí son muy relevantes:

1º.- Seguimos sin mejorar el endeudamiento. La gestión de la deuda es mala pese a haber hecho varias capitalizaciones en estos años. Aunque hemos cobrado por la venta de jugadores 60 millones y hemos pagado 14, generando un beneficio de 46 millones de euros, y además hemos capitalizado 17 millones de deuda con MERITON HOLDING, en vez de reducir el endeudamiento en 63 millones se reduce solo en 39 como refleja el balance. Señora Lay Hoon y Sra. Inmaculada Ibáñez, otra mala gestión al no utilizar íntegramente el superávit de la compra/venta de jugadores en la reducción de la deuda.

Lo único que se desprende de esta gestión es su afán de llevar al club a una liquidación total reduciendo nuestro activo principal que son los jugadores, para cubrir su deficiente gestión de los aspectos económicos y deportivos del club.

Me gustaría, Sra Lay Hoon, leerle el artículo 252 del Código Penal español “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, causen un perjuicio al patrimonio administrado”. Espero que nunca lo olvide.

Sabiendo lo que dice este artículo;

Pregunta 1: ¿saben cuántos ingresos hemos perdido por la decisión de reducir nuestro activo y no entrar en competiciones europeas? Al menos da que pensar.

2º.- Seguimos con un fondo de maniobra negativo y según indica la socia auditoria hay una incertidumbre material sobre el principio de empresa en funcionamiento. Y pese a ello, no hay ningún cambio en los procesos del club que pretendan dar solución a ese tema.

3º.- También se aumenta en este ejercicio el % de gasto financiero sobre nuestros ingresos, es chocante pero muy revelador que se disminuya la deuda bancaria y se pague más intereses. ¿solo nos queda recurrir a prestamistas particulares para obtener financiación?

Parece ciencia ficción, pero no lo es, escuchar a la señora Lay Hoon, en sus últimas declaraciones decir que han encontrado el punto de equilibrio, ¿qué punto de equilibrio? ¿el punto de equilibrio para liquidar el club?, una vez más miente porque usted en esas declaraciones, dice lo contrario de lo que firma en la memoria de las cuentas anuales, es decir, que se tiene que tomar medidas para poder llegar al punto de equilibrio donde NO está el club en la actualidad.

4º.- Por último, en cuanto al presupuesto que se aprobó el año pasado y la realidad en las cuentas que se aprobaran en el día de hoy, hay una desviación de gastos de personal de 60 a 82 millones de euros, es decir una desviación presupuestaria de más de un 18%, es en definitiva un presupuesto falto de veracidad y rigor financiero. Pero no nos sorprende, es marca de la casa de esta dirección financiera.

El problema está muy claro, no hay plan, no hay análisis de la situación económica, no hay un organigrama serio, tanto económico como deportivo, que sea ejecutado por gente competente y profesional.

En conclusión, el Valencia CF necesita con urgencia:

Una presidenta que mire por el club y no por MERITON (existiendo conflicto de intereses como reconoce en la memoria) y tomando decisiones que beneficia más al máximo accionista que al club que le paga.

Tener una directora financiera que se imponga en las soluciones que ella sabe perfectamente las que se debe de tomar y no sea SUMISA ante el AMO, como si fuese una singapurense más y se revele por el bien del VALENCIA CF y tenga la dignidad que no la tiene en la actualidad.

Un consejero independiente que supervise y ponga control a todas estas decisiones tomadas de acuerdo con el artículo 252 del código penal que la Sra. Lay Hoon recordará.

Asimismo, me gustaría proseguir con la pormenorización de los puntos más relevantes de la memoria de las cuentas anuales.

Sigamos con el SEGUNDO BLOQUE:

VENTA TERCIARIO CORTES VALENCIANAS

Quisiera comentar y denunciar lo que pretenden realizar con la venta del terciario, que es sencillamente vender un terciario a precio de saldo, los accionistas y aficionados se deben de dar cuenta y sobre todo las instituciones que lo que quiere MERITON HOLDING es vender hasta los muebles.

El único interés que tienen para firmar el convenio del estadio de cortes valencianas es para conseguir el último pelotazo.

Vender el terciario es un despropósito, uno más de todos estos años, en vez de realizar un contrato de la concesión de la explotación del terciario () por ejemplo a 25 años), supondría unos ingresos en esos 25 años de más de 22 millones de euros y en el año 26 sería propiedad del VALENCIA CF y poder seguir explotando ese terciario.

En cambio, pretenden vender ese terciario por 30 millones de euros a precio de saldo.

Pregunta 2: ¿Cuantos metros cuadrados de terciario se quiere poner a la venta (la totalidad o parte) y cuál es el precio del metro cuadrado que ya tienen negociado? y que han puesto de garantías al Ayuntamiento para la realización de las obras.

Quisiera dirigirme a esa supuesta empresa valenciana que se quiera aprovechar de un VALENCIA CF agónico y compre ese terciario que solo les beneficia a ellos, será un gran negocio parala que adquiera el terciario pero un negocio ruinoso para el VALENCIA CF, pero claro al Señor LIM le da exactamente igual el futuro del club, pero la empresa que adquiera el terciario se le recordara como la empresa valenciana que dio la última puntilla al VALENCIA CF.

Ahora vamos hacia el TERCER BLOQUE:

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - Aspecto más Relevante según informe del auditor.

Al respecto de este punto del análisis quisiera aclaración por la Señora Auditora Doña Amparo Genovés, la cual ha centrado su trabajo de auditoría en este aspecto. De no estar presente, rogaría que me lo aclarara y me contestara a las preguntas que voy a realizar por escrito, y durante la presente JGA me respondiera la directora Financiera Doña Inmaculada Ibáñez.

Me gustaría confirmar con la Sr. Genovés el tratamiento contable de los activos por impuestos diferidos que “De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.”

Permítanme que haga zoom en la frase “en la medida que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras”. Como refleja el auditor en su informe “el Grupo ha llevado a cabo una proyección financiera para los próximos ejercicios que refleja su mejor estimación y que está basada en el cumplimiento de determinados hitos, variables e hipótesis. Aspecto fundamental en el futuro del Valencia CF.

Tal y como se indica en la consulta 10 del BOICAC 80 (diciembre de 2009), que conoce la Sra Genoves, La recuperabilidad de los Activos por impuesto diferido debe de estar sustentada por un Plan de Negocios, el cual, de acuerdo con el informe de auditoría, ha sido validado por la firma EY.

Tras lo anteriormente expuesto, me surgen unas preguntas muy importantes que serán respondidas primero por la Auditora en esta misma Junta y sino estuviera por la directora Financiera pero no obstante solicito que se le trasladen estas preguntas a la Socia de la empresa auditora Doña Amparo Genovés para que me conteste por escrito.

Pregunta 3: ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de las proyecciones financieras que se han utilizado para la determinación de la recuperabilidad de los Activos por impuestos diferidos?:

¿Resultado del ejercicio para los próximos 10 años?

¿Cifra de ventas para ese mismo plazo?

¿Beneficios procedentes de las ventas de jugadores?

Pregunta 4: ¿De los procedimientos de look-back (mirar atrás) sobre el plan de negocios cuál ha sido la desviación de esas cifras? Cree que es razonable confiar en un plan de negocios que arroja ya desviaciones del 18% sobre epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias?

Pregunta 5 ¿Qué le lleva a concluir que los activos por impuesto diferido que hay en el balance son recuperables si al mismo tiempo existe una incertidumbre material sobre el principio de empresa en funcionamiento?

PROYECCIONES FINANCIERAS – PLAN DE NEGOCIOS.

Existe una duda evidente de que los planes de negocio que ha realizado la dirección financiera del VALENCIA CF no son de fiar.

Pese a ello, el plan de negocio facilitado al auditor es la manera más fiable que tenemos para saber cuál es el propósito de Meriton con respecto al devenir del Valencia CF.

Es por ello que me surgen unas preguntas muy importantes que deseo sean respondidas primero por la Auditora en esta misma Junta y sino estuviera por la directora Financiera pero no obstante solicito que se le trasladen estas preguntas a la Socia de la empresa auditora Doña Amparo Genovés para que me conteste por escrito.

Pregunta 6: En las proyecciones financieras imaginamos que se detalla el traslado al campo nuevo, ¿qué año contempla el plan de negocios para dicho traslado?

Pregunta 7: En las proyecciones financieras se detalla la obtención de nueva financiación, ¿de cuánto importe se trata?, ¿Se baraja en los escenarios deportivos del plan de negocios un escenario en 2a división?

FLUJO DE CAJA – VALOR EMPRESA

Así pues, entendemos que tanto la directora financiera como la socia de Auditora habrán analizado, junto al plan de negocios, el flujo de caja del club.

Un dato muy relevante ya que refleja en su naturaleza la gestión de la tesorería, asi como del flujo de explotación del negocio.

Es por eso que me surgen unas preguntas muy importantes que sean respondidas primero por la Auditora en esta misma Junta y sino estuviera por la directora Financiera pero no obstante solicito que se le trasladen estas preguntas a la Socia de la empresa auditora Doña Amparo Genovés para que me conteste por escrito.

Pregunta 8: ¿a partir del análisis de los flujos de efectivo del plan de negocios analizado para el sustento de los papeles de trabajo del auditor que valor DE MERCADO tiene el VCF?.

INMOVILIZADO - Tratamiento contable del inmovilizado en curso - Estadio Nuevo Mestalla.

Al respecto de la partida del inmovilizado, destaca de manera significativa en la memoria, el inmovilizado en curso que entendemos que es la construcción del nuevo estadio, y que asciende a 114 millones de euros.

Sabiendo que el estadio nuevo camina un año más hacia la demolición;

me surgen unas preguntas muy importantes que sean respondidas primero por la Auditora en esta misma Junta y sino estuviera por la directora Financiera pero no obstante solicito que se le trasladen estas preguntas a la Socia de la empresa auditora Doña Amparo Genovés para que me conteste por escrito.

Pregunta 9: ¿Cuáles han sido los procedimientos que han llevado a la conclusión que el inmovilizado en curso (construcción nuevo estadio) no se debe de deteriorar?

PASIVOS FINANCIEROS - Deudas con entidades de crédito

Un dato importante que refleja la memoria es el cumplimiento de los ratios financieras asociados a la financiación, conocido como “covenant”.

Este ratio o “covenant” lleva implícito un vencimiento anticipado del préstamo debido al incumplimiento de dicho ratio

Se hace mención expresa en la memoria la concesión por parte de la entidad financiera de un “waiver”. Es decir; el aplazamiento del cumplimiento del ratio en cuestión.

Hay que explicar a los no entendidos, que ese “waiver” solicitado significa que el VALENCIA CF NO CUMPLE con el % pactado con la entidad financiera.

Tras lo cual me surgen unas preguntas muy importantes que sean respondidas primero por la Auditora en esta misma Junta y sino estuviera por la directora Financiera pero no obstante solicito que se le trasladen estas preguntas a la Socia de la empresa auditora Doña Amparo Genovés para que me conteste por escrito.

Pregunta 11: ¿Cuál es el covenant al que está sujeta la financiación y que importe de amortización anticipada se produciría si se incumpliera de nuevo el covenant ?

Pregunta 12: El cuadro de vencimiento de los pasivos financieros con entidades de crédito no tiene sentido con el del ejercicio anterior ¿ Hay alguna intención de refinanciar la deuda?

PRINCIPIO DE EMPRESA DE FUNCIONAMIENTO

Ahora quisiera tratar el punto más delicado y peligroso de la situación del Valencia CF, y que está reconociendo la Socia de la Auditoría Doña Amparo Genovés, en su informe de auditoría, donde se recoge su incertidumbre material sobre el principio de empresa en funcionamiento. Es decir, la duda material de que la empresa siga con vida un plazo mayor a 12 meses.

Esta incertidumbre sobre el principio de empresa en funcionamiento se produce porque el fondo de maniobra es negativo por importe de 95 millones de euros y existe, un año más un resultado en pérdidas de más de 6 millones de euros.

Es por eso que, para garantizar la continuidad del club, se ha tenido que recurrir al compromiso formal del accionista mayoritario MERITON HOLDING de prestar el apoyo financiero para garantizar la continuidad de las operaciones.

OJO sin ese compromiso de apoyo financiero el VALENCIA CF no podría dar continuidad a las operaciones, porque las deudas que tiene al corto plazo son superiores a los activos que tiene en ese plazo.

Tras lo cual me surgen unas preguntas muy importantes que sean respondidas primero por la Auditora en esta misma Junta y si no estuviera por la directora Financiera pero no obstante solicito que se le trasladen estas preguntas a la Socia de la empresa auditora Doña Amparo Genovés para que me conteste por escrito.

Pregunta 12: ¿La Socia de la empresa auditora, como la directora financiera tiene acreditada la solvencia de MERITON HOLDING? ¿Y que tiene suficiencia patrimonial para responder ante la necesidad del apoyo financiero que pueda necesitar el VALENCIA CF? ¿Han pasado dichos fondos los requisitos de prevención de blanqueo de capitales?

Para concluir, me gustaría volver a traer la necesidad de respetar a un club centenario como lo es el Valencia CF. Asimismo, pedir a las personas responsables de la dirección del club, respeto a la institución y a los aficionados.

Y sobre todo a todos los colaboradores necesarios: instituciones públicas, entidades financieras, sociedades de auditoría, etc. pedirles que antepongan sus principios al poder de Meriton y hagan fuerza junto con los aficionados por devolver el Valencia CF, a sus verdaderos propietarios.