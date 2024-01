Sergi Canós ha recuperado su nivel Premier League y eso una gran noticia para el Valencia, para Rubén Baraja y, por supuesto, para el futbolista después de una primera parte de la temporada irregular y poco trascendente. El futbolista y el cuerpo técnico han trabajado mucho durante los últimos meses en Paterna para alcanzar su mejor versión. Y esa por fin ha llegado. Con paciencia, sacrificio, fuerza mental y sin perder nunca la confianza en sí mismo.

El de Nules vive su momento más dulce desde su llegada al club gracias a la continuidad que le está dando el Pipo, la confianza que le están aportado sus goles de oro contra el Rayo Vallecano y el Cartagena y, por encima de todo, la mejoría en su estado de físico. No es casualidad que la salto de calidad de Canós en su fútbol haya coincidido con su plenitud física. El jugador por fin se encuentra al 100% en sus piernas y esa chispa se ha traducido en el campo en más protagonismo y nivel de influencia en los partidos. Su impacto ha sido mayor en el último mes de competición. Sergi ha dado un paso adelante en todos los sentidos para ayudar al equipo y, de paso, disipar las primeras dudas sobre su fichaje que sobrevolaban por el entorno.

Era una realidad que Canós no estaba respondido a las expectativas que generó su contratación. El jugador acusó desde el primer momento los peajes de una pretemporada atípica al margen de sus compañeros del Brentford mientras esperaba el ansiado acuerdo con el Valencia. Sergi llegó sin la mejor preparación física y eso lo pagó caro. El futbolista de hecho, necesitó un plan especial para ponerse al mismo nivel que sus compañeros. Para colmo, justo después de sus primeros chispazos contra el Atlético en Mestalla, sufrió una rotura muscular en el isquiotibilial de su pierna derecha que le mantuvo un mes y medio fuera del equipo y le obligó a volver a empezar en noviembre. Por desgracia, las cosas no le salieron hasta el punto de caer en la rotación. Solo 6 minutos contra el Girona y uno en Getafe.

Sergi no arrancaba. Hasta el punto que su bajo rendimiento se convirtió en protagonista en las ruedas de prensa de Baraja. «Está con muchas ganas de aportar. Estuvo casi tres meses parado y luego el día de Atleti, se lesionó y le ha costado volver a coger el rito. Mañana (contra el Arosa) va a jugar y seguro que va a crecer y va a dar una mejor versión para dar su mejor nivel». No fue su mejor partido, pero una semana después reaccionó con el gol de la victoria (0-1) en Vallecas. Baraja le dio la titularidad en un nuevo intento de recuperarlo y el futbolista la aprovechó a la perfección contra el Rayo ganándose la continuidad contra el Villareal otra vez de inicio.

Canós se ha ganado por méritos propios su condición de titular por primera vez en la temporada lejos de la unidad B en la que estaba desvaneciendo. Se entiende a la perfección en la izquierda con el capitán José Luis Gayà y su fútbol cotiza al alza. La confirmación llegó en Cartagonova con un nuevo golazo desde fuera del área para abrir las puertas de la remontada contra el Cartagena. En Copa, como en LaLiga, fue un factor determinante.

El de Nules se ha enganchado al equipo a base de latigazos desde fuera del área. Una faceta de su juego que Baraja ha potenciado desde que llegó al Valencia. El Pipo le ha animado desde el primer día a sacar partidos de su disparo lejano. Algo que, según confesó el jugador, no podía hacer en Inglaterra. «He estado 7 años en el Brentford y el entrenador no me dejaba chutar de fuera del área... Ahora el míster (Baraja) y Chema Sanz (segundo entrenador) me lo piden. Estoy contento que me salgan las cosas”, decía orgulloso. Su último gol desde la frontal, de hecho, fue el 26 de diciembre de 2020 contra el Cardiff. Canós está satisfecho con su rendimiento porque por primera vez en la temporada siente que está ayudando de verdad al equipo a ganar. Lo bueno es que no se conforma. Sergi es ambicioso y quiere más: «Sé que puedo dar más», avisó. Baraja y sus compañeros de equipo lo celebran. Necesitan a Canós a este nivel de impacto en el equipo. Y más teniendo en cuenta que la banda es una de las posiciones más cortas de la plantilla con solo dos jugadores más específicos en plantilla: los jóvenes Fran Pérez y Diego López.