El centrocampista del Valencia Sergi Canós se mostró muy satisfecho por haber marcado sus dos primeros tantos en el equipo en las últimas semanas y porque ambos hayan sido importantes y de bella factura y apuntó que espera marcar más para que se consolide su apodo 'Sergi Cañón'.

"Me hizo mucha gracia cuando leí lo de 'Sergi Cañón', espero marcar muchos goles más para que el mote no se pierda", explicó en declaraciones a los medios del Valencia.

El jugador de Nules (Castellón) marcó el domingo el tanto del empate en el campo del Cartagena en el partido de Copa que permitió que el posterior tanto de José Luis Gayà supusiera el pase de ronda (1-2). Además, en el penúltimo encuentro liguero logró el gol que supuso los tres puntos en Vallecas (0-1).

"En ese gol, la cogió Diego López que lo hizo muy bien y atrajo a los tres defensas. Le pegué con todo, pensando en que entrara como sea. Marqué un golazo y encima fue el primero con el Valencia y en la celebración solté todo lo que tenía dentro", afirmó.

"En Cartagonova, Gayà me dijo que estaba gritándome para que se la pasara pero no. Llevábamos muchas semanas ensayando esa jugada y me alegró de que saliera, pero si tengo que elegir alguno me quedo con el del Rayo, porque es el más difícil, es mi primero con el Valencia y además con la camiseta naranja que era la que tenía yo cuando era pequeño", explicó.