Rubén Baraja no cierra la puerta a ningún movimiento en el mercado de invierno. El técnico del Valencia CF reconoce que mientras la ventana de fichajes está abierta hay opciones en el capítulo de llegadas y de salidas. Según el Pipo, hasta que no se cierra el plazo "puede pasar cualquier cosa".

"El mercado está abierto y puede pasar cualquier cosa. Esto ya lo sabemos pero ahora tenemos que concentrarnos en la competición. El Celta ya no los puso difícil en LaLiga y lo pondrá difícil mañana. Ahora tenemos que focalizar en esto, esto es una competición bonita que nos ilusiona a todos. Tenemos que darlo todo para poder ganar la eliminatoria. El mercado está ahí y siempre que hay mercado hay opciones de que alguien salga o llegue. Pero ahora merece la pena concentrarse en el partido de mañana, que es donde hay que gastar la energía".

El Pipo no quiso entrar a valorar si firmaría quedarse con la plantilla como está, aunque sí reconoció que parte de una premisa clara: "Sabemos que por tema económico no hay muchas posibilidades". "No podemos hacer hipótesis y valorar si esto o lo otro. Tenemos una premisa clara: sabemos que por tema económico no hay muchas posibilidades y a partir de ahí, gastar energía en esto cuando mañana tenemos una competición, unos octavos que jugamos en casa, contra el Celta, en Mestalla...".

Preguntado por si tiene conocimiento de la posible venta de Koba Koindredi y la fuente de ingresos que la operación supondría en clave mercado, Baraja aseguró que nadie del club le ha comunicado nada al respecto. "No. Sinceramente no tengo esa información".