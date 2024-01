Rafa Mir, al habla: "Vamos a dar una vuelta a la situación"

Avanza el mercado y uno de los nombres propios del mercado, en clave Valencia CF y Sevilla FC es Rafa Mir. El ariete, que ha sido vinculado al equipo de Mestalla una vez más -ya lo estuvo el pasado verano- no está contando con los minutos deseados y pese a tener contrato en el Sánchez Pizjuán hasta 2027 espera acontecimientos.

Rafa Mir ya fue objetivo del Valencia el pasado verano. El jugador quería venir, de hecho, pero no hubo sintonía entre clubes en términos económicos. Algunos meses después, su situación no ha cambiado y sigue queriendo salir. Lo que sí ha cambiado es la postura del Sevilla, que ahora le abre la puerta. La prueba, que ni él in Mariano fueron titulares en el último encuentro liguero ante el Alavés, sin En-Nesyri (Copa África). Quique Sánchez decidió apostar por Isaac Romero, recién estrenado en la primera plantilla al proceder del B, en su lugar.

Este lunes el revuelo estuvo en que el ‘9’ cartagenero no se entrenó y los primeros rumores apuntaron a que su marcha se aproxima. Más tarde se confirmó que tenía molestias por un proceso vírico que no le ha impedido estar disponible para la cita copera de esta noche. En cualquier caso, tras la sesión, el técnico del Sevilla Quique Sánchez Flores echó más leña al fuego: "A mi me interesan jugadores que estén motivados. Los que entendamos que no están motivados irán a otros destinos", expresó en la previa de la cita ante el Getafe.

El jugador, mientras, sigue a la suya a la espera de acontecimientos."Focus. Vamos a dar la vuelta a la situación. Let’s go!", escribió el delantero en su cuenta personal de Instagram al poco tiempo de ser convocado para el partido de esta noche de la Copa del Rey en el Coliseum.