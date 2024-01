La aprobación de las fichas urbanísticas, llave hacia un nuevo convenio, se presenta como un obstáculo difícil de superar para el Valencia CF de Peter Lim. Para las fichas y el convenio se necesita la mayoría del Pleno y, según las palabras de Juan Manuel Badenas, segundo teniente de alcalde de València, el Partido Popular no tendría ni siquiera el apoyo de Vox, su socio en el gobierno municipal. En una entrevista en Libertad VCF Radio, Badenas se ha postulado como "la única defensa" que hay entre los políticos para "evitar que Lim le meta un gol por la escuadra" a valencianos y valencianistas. "No podemos permitir que Lim siga tomando el pelo a los valencianos", añade sobre los "regateos" en el proyecto de mínimos al que siempre han derivado las intenciones del singapurense.

Cuestionado por el escrito de conclusiones del club sobre el contencioso jurídico abierto con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, el político asegura que sigue pensando lo mismo que en el mes de abril de 2023, antes de las Elecciones municipales. "Mi opinión es la misma. El único incumplidor y obstaculizador para que el Valencia llegue a lo que debe ser es Lim... A Meriton, ni agua, hay que generar las condiciones para que desaparezca del control del club".

"Alguien que tiene pleitos con la Administración no es buen amigo, lo primero sería que el máximo accionista del Valencia los retirara", dijo el representante en el Ayuntamiento de Vox, que culpó a "PSOE y PP, y la ley de SAD de que al fútbol español llegasen especuladores con intereses no deportivos" y apostó por "reformar la ley del Deporte desde el Parlamento para que evitar que quienes vienen por sus negocios particulares controlen más del 50 % de capital de las entidades".

Reposicionamiento político tras las conclusiones del Valencia CF

Los últimos documentos procedentes del Valencia, especialmente, las conclusiones en las que señala a las administraciones como responsables de que el Nou Mestalla no se construya, han reafirmado la posición de los partidos. Compromís y Vox no van por la misma senda de un PP dispuesto a renovar la licencia de obra en este primer trimestre de 2024. Tampoco el PSPV, a pesar de que había empezado a negociar las fichas antes de su salida del Consistorio.

Badenas cree que "lo más probable es que Lim no construya el estadio" y se decanta por la opción de "la construcción del campo por un tercero mediante una ejecución subsidiaria, fruto de un concurso público". El portavoz de Vox, además, incide en que los costes "podrían pasarse al incumplidor". Asimismo, reitera que "la licencia caducó hace tiempo", por lo que Meriton "debería volver a presentar una solicitud con avales, garantías y el pago de tasas". No obstante, el político admite que "si se cumplen todos los requisitos, se le tendrá que dar la licencia". "Pero no estoy de acuerdo con que se supedite a renovarle los beneficios de la ATE. No estoy a favor de darle ningún privilegio sin garantías y avales totalmente fiables", agregó.

Badenas: "Entre el Mundial y que se vaya Lim... 'Lim go home'"

"No estoy nada a favor de la exigencia del Valencia del 30 de noviembre, que supedita reiniciar las obras a que se renueve la actuación estratégica. No me gusta esa jugada y pone de manifiesto cuáles son las intenciones de Lim y Layhoon", explica Badenas, que entre el Mundial 2030 en Valencia y la salida de Lim, elige "’Lim go home’, claramente".

Preguntado directamente por si su grupo municipal votaría por la aprobación de conceder las fichas urbanísticas al Valencia CF bajo la gestión de Meriton Holdings, el político de Vox respondió: "Ya les dije que si disparan a puerta mi cabeza estará ahí para repeler el balón de la portería de los valencianistas. Seré la cabeza que evita el gol, me gustaría que los demás partidos, que los demás, pensasen como yo. Lo que podemos esperar es que Lim se comporte como se ha comportado anteriormente, cuando su interés es solo negocios con fichajes de jugadores".