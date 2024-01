Hugo Duro y el equipo están "a muerte" con Rubén Baraja. El delantero del Valencia se deshizo en elogios con el entrenador poniendo en valor su meritocracia y el vestuario de "amigos" que ha conseguido construir. Para el madrileño, la gestión del Pipo es una de las claves que explican el éxito de esta joven plantilla repleta de canteranos.

"El míster si le pones un adjetivo es una persona justo que pone en el campo a los que están más enchufados y no por nombres. El año pasado cuando me tocó jugar Y estuve bien jugué y cuando no me quitó igual que con otros como Lino, al que también le tocó pasar por el banquillo. Mi año no fue bueno en general y el míster tenía que tomar decisiones. Desde el principio me dijo que le diera trabajo y si le sumas que este año estoy teniendo acierto".

Hugo Duro valora al técnico porque, según él, "sabe donde está, sabe lo que el club necesita" y, antes que hablar de renovaciones, invita a todos a "disfrutar del momento". "El equipo está a muerte con el míster, el míster sabe donde está, sabe lo que el club necesita. Si quiere estar más años será decisión de ambas partes. De momento hay que disfrutar".

El ambiente del vestuario

El delantero destacó la unión del vestuario con un "grupo currante, humilde, joven, todos tenemos ganas de demostrar". Le doy una importancia bastante alta, yo era un chico que poco a poco perdió esa sonrisa el año pasado y todo el mundo me lo notaba y esa ilusión por venir a entrenar, de estar con tus compañeros, hemos creado un grupo. Más que un equipo somos amigos. Es una oportunidad única para estar aquí para ganarnos un puesto en el Valencia que al que todo el mundo le hace ilusión. Y más con todos los chavales que tenemos. Humildad, trabajo diario, que no se pueda relajar nadie. Competitividad, que hace un mejor grupo. Esas son las claves".