"Hay que tener en cuenta que todo esto lo están aguantando chavales de 17 a 20 años”. Rubén Baraja resaltaba el mérito de la juvenil plantilla del Valencia después de resistir ante el Barcelona en Mestalla y conseguir un empate que significó el punto de inflexión hacia las cuatro victorias consecutivas que han devuelto al equipo a la órbita europea. Una recuperación labrada, como el propio técnico pucelano recordaba, con una mayoría de futbolistas jóvenes en la plantilla. Un bloque que recuerda al que hizo renacer al Valencia en los años 80 tras el único descenso a Segunda división y que empieza a no tener parangón en Europa. El club de Mestalla, tal como recoge el Observatorio Cies, es el equipo de los 5 grandes campeonatos de Europa (LaLiga, Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue1) que más jugadores nacionales sub’23 utiliza en sus alineaciones titulares.

El Valencia, con una media de 3,4 jugadores, se ha situado por delante de clubes y campeonatos que tienen una tradición cultural más orientada a la promoción (y rápida venta hacia otras ligas) de jóvenes promesas, como la liga francesa. El Valencia se ha rejuvenecido por delante del Estrasburgo (en segunda posición con 3,2 jugadores sub-23), el Frosinone (tercero con 3,2), el Empoli (cuarto, con 3), el Lorient (quinto con 2,7), el Sheffield United (sexto con 2,5), el Lille (séptimo con 2,4), el Rennes, el Girona y el Barcelona (octavos con 2,3).

David Otorbi, el último

La diferencia sustancial del Valencia con otros clubes es que los jóvenes no se usan tanto como revulsivo en las segundas partes, o como un complemento, sino que son los pilares que soportan el peso de un entero proyecto. Los futbolistas españoles sub-23 elegidos por Rubén Baraja en los 21 partidos disputados hasta el momento en LaLiga están encabezados por Diego López (18 titularidades), Fran Pérez (18), Mosquera (16), Javi Guerra (14), Jesús Vázquez (2), Yarek (2) y Gozálbez (1). Una lista que se podría engrosar de participar algunos de los futbolistas canteranos sub’23 que ya han contado con minutos en LaLiga, pero no partiendo desde el once titular: Alberto Marí, Hugo González y Mario Domínguez. Otros, como David Otorbi, de solo 16 años, han salido desde el banquillo en la Copa del Rey.

La presencia cada vez más frecuente de futbolistas jóvenes en los planes del primer equipo se engloba en un contexto de crisis y caída de ingresos, desde que el proyecto campeón de Copa en 2019 y con participación estable en Champions (fuente de financiación deportiva), cambiase radicalmente su dirección. Con una galopante desinversión, con un coste de plantilla rebajado en un 82% en cuatro años, el Valencia ha variado por completo la fisonomía de sus proyectos clásicos, con una mezcla equilibrada entre inversión, veteranía y apuesta por la cantera.

La base del actual plantel se ha asentado a contracorriente y en uno de los contextos más peligrosos de las últimas décadas. El desmantelamiento del equipo fue tan hondo que el Valencia corrió riesgo la temporada pasada de descender a Segunda, una amenaza solo esquivada por la apuesta, personal y a la desesperada, de Baraja por los jugadores del Mestalla que, ahora, forman la columna vertebral del proyecto. De aquella madurez acelerada se ha conformado la base del que tendría que ser el Valencia del futuro. Repetir el “liderazgo” en el ranking de juventud en las próximas temporadas, significaría que los Javi Guerra, Fran Pérez o Diego López han abandonado el club.