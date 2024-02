Pasadas las nueve de la noche, Rafa Mir se presentó en las oficinas del Sevilla FC, en el interior del Ramón Sánchez Pizjuán, enfadado y desesperado. Tras dar por hecho que jugaría en el Valencia CF a partir de este 2 de febrero, la operación se fue al traste entre las siete y las ocho de la tarde. El jugador informó al presidente sevillista, Del Nido Carrasco, y al director deportivo, Víctor Orta, de su voluntad de perdonar todavía más dinero para salvar su cesión al Valencia. Ni por esas. Desde ambos lados se le comunicó que ya nada podía moverse.

Bajo las estrecheces impuestas por Peter Lim, que nunca apostó realmente por reforzar el ataque del Valencia, la llegada del murciano de 26 años entró a las 20:00 horas en un momento crítico del que ya no saldría. No hubo ‘fumata blanca’, pese a los intentos del hombre que desde el verano ha deseado Rubén Baraja para dotar de mayor velocidad y potencia a su ataque en contragolpe. Mir no daba crédito a lo ocurrido, muy molesto con los dirigentes de ambos lados, en especial, con Layhoon Chan.

A primera hora de la tarde, gracias a los esfuerzos del futbolista, Valencia y Sevilla habían alcanzado un principio de acuerdo. Según ambas partes, únicamente faltaban unos flecos y que se completase el envío con la documentación firmada. En la noche, sin embargo, la negociación se rompió del todo. ¿Por qué?

El Valencia culpa a los cambios del Sevilla

Fuentes del Valencia indicaron anoche que el Sevilla cambió hasta dos veces las condiciones después de que todo estuviese acordado, lo que motivó el «no» final de Lim. Los de Nervión, por su parte, transmitieron, en torno a las 17:00 h, que seguía existiendo una mínima diferencia, salvable, para llegar a un acuerdo definitivo: algo más de 100 000 euros, que pedían que asumiese la entidad de Mestalla o el propio jugador, ampliando las cantidades a las que ya había renunciado de la ficha pendiente de pago.

Con esa intención, Mir se adentró en las oficinas del Sevilla. Del Nido habló con Javier Solís, director corporativo blanquinegro, alegando errores en la documentación y aceptando que el precio de la opción de compra para el verano pasase de siete a seis millones. Sorprendentemente, cuando el Sevilla había reculado respetando de nuevo el acuerdo, Layhoon Chan dio la callada por respuesta. Solís le dijo al Sevilla que Lim ya no retomaría ninguna negociación. Una situación surrealista. En Sevilla, entonces, se extendió la versión de que el Valencia ha jugado con las demás partes sin apostar realmente por Rafa Mir, que se queda en el conjunto hispalense, donde tiene contrato hasta junio de 2027.

El acuerdo por Rafa Mir estaba próximo...

La jornada, que comenzó con el Valencia subiendo la oferta, haciéndose cargo de más del 50% de la ficha que le queda por percibir al jugador y con el Sevilla mucho más receptivo que en la noche del miércoles, terminó en conflicto entre clubes y versiones cruzadas. El 'Pipo' Baraja volvió a llevarse otro disgusto, una vez que había abandonado la Ciudad Deportiva al mediodía creyendo firmemente que, por fin, iba a contar con Mir. De hecho, cuestionado por la prensa a la salida del entrenamiento, el preparador vallisoletano respondió que la llegada del murciano, cedido con opción de compra, estaba «muy encaminada».

Alberto Marí, afectado

La operación Rafa Mir no solo llevó de cabeza al de Javalí Nuevo (Murcia), sino también al joven Alberto Marí. Al joven delantero alicantino Baraja le aconsejó por la mañana que saliera cedido para compensar los minutos que iba a perder con Mir en la plantilla. Además, en su política de recortes, Lim y Layhoon no estaban por la labor de exceder, bajo ningún concepto, lo presupuestado para la masa salarial. Por ello, Marí estuvo a punto de salir prestado al Real Valladolid, una jugada que también acabó por truncarse. El alicantino seguirá completando el trío de nueves del equipo junto a Hugo Duro y Roman Yaremchuk.

El principal perjudicado de esta historia es, sin duda, Mir. Este enero el delantero ha rechazado un sinfín de ofertas, víctima de su anhelo de volver al club de Mestalla. Dejó pasar el tren de equipos como el Torino, el Ajax, el Wolfsburgo o la liga saudí... y, ahora, en el Pizjuán le esperan más silbidos. Anoche, el jugador se quedó solo y muy afectado en el Pizjuán casi hasta media noche.