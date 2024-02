Diego López cree en el milagro

Diego López ha vuelto a los entrenamientos solo dos semanas después de pasar por quirófano. El 'Guajín' se ha ejercitado con el resto de compañeros con la ayuda de una máscara protectora. El asturiano ha participado en los ejercicios con balón y no está descartado para el partido del sábado contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes.

Rubén Baraja ya anunció el viernes en sala de prensa que Diego López podía estar disponible antes de lo previsto. "Diego va bien y tiene buena sensación, pero dependerá de lo que sea capaz de soportar, de la máscara que debe llevar sí o sí. Si la evolución es buena podrá estar antes de lo previsto, que es algo que pensamos por cómo es". Cuatro días después, el futbolista vuelve al grupo con ganas de ayudar al equipo en Granada.

Diego López recibió el alta hospitalaria después de pasar por quirófano el martes de la fractura del hueso cigomático izquierdo que sufrió en el partido disputado contra el Almería el pasado sábado 3 de febrero en Mestalla. El asturiano comenzó su proceso de recuperación en Paterna el pasado lunes 12 de febrero con el objetivo de acelerar los plazos de vuelta.

La previsión inicial de Baraja fue de entre 3 y 5 semanas de baja. Es decir, estamos ante el mejor escenario posible. El jugador ha evolucionado bien de su intervención quirúrgica y no está descartado para Granada. De momento, las sensaciones en su primer día de trabajo 17 días después de la operación han sido buenas. Su evolución en los próximos días será clave para decidir si está preparado para competir el sábado. Todavía tiene tres semanas por delante antes de viajar a tierras andaluzas el viernes por la tarde.

El jugador está loco por jugar ay ayuda al equipo como reconoció la semana pasada en declaraciones al club: “Esta semana tranquilidad, depende de cómo vaya evolucionando, es delicado y tiene que quedar bien para que no se desplace nada. Iremos día a día, semana a semana y espero que sea pronto porque si por mí fuera el sábado ya me metería a jugar, pero, obviamente, no se puede y ojalá sea más pronto de lo esperado”.

El Valencia necesita a Diego López. El 'Guajín' se ha convertido en un elemento diferencial para el equipo con 4 goles y 5 asistencias en la temporada. El asturiano es uno de los hombres clave del ataque. La prueba es que el equipo no ha visto puerta en sus dos ausencias: 2-0 contra Las Palmas y 0-0 ante el Sevilla. "Nos ha faltado acierto, definición. Quizás ese último pase que tenemos que dar para acabar.. Nos ha faltado acierto. Hay días que chutas dos veces y metes dos goles y otros que hemos tenido más dominio, que hemos llegado bien, que hemos atacado bien por fuera... El equipo creo que ha hecho un buen partido en líneas generales. No hemos concretado y al final esa es la diferencia", valoraba Baraja al final del partido al ser preguntado por la ausencia del 'Guajín'.

Thierry y Almeida

Thierry Rendall ha hecho trabajo de campo y, a diferencia de Diego, está descartado para el partido de Granada. Repetirá Dimitri Foulquier en el lateral derecho. Tampoco estará en Los Cármenes André Almeida. El luso acumula tres semanas de trabajo con el grupo, pero la idea del cuerpo médico es que alcance las 4 o las 5 antes de volver a la competición. Riesgos cero con el portugués.