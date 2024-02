Badenas: "La garantía que solicitamos sería un aval por el total de las obras del Nou Mestalla"

Juanma Badenas, portavoz del grupo político VOX en el Ayuntamiento de Valencia, ha explicado en Tribuna Deportiva la moción presentada esta mañana para que Lim avale toda la obra del Nou Mestalla con el último proyecto presentado por el club valencianista.

Su formación política, unida junto a Compromís y Partido Popular (PSOE se abstuvo en la votación) han acordado presentar dicha moción ante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento para evaluar el coste de las obras y exigirle a Lim el aval de dicha cantidad con el fin de garantizar el éxito de la operación y evitar que las obras, en caso de iniciarse, se volvieran a paralizar.

"Hemos presentado una moción por la cual el Ayuntamiento evaluará el coste total para acabar el Nou Mestalla y que el Valencia avale el coste total de las obras", ha asegurado Badenas en el programa radiofónico. El objetivo, asegurarse "la obligación de cumplir" para que las obras "se terminen sí o sí".

Eso sí, Badenas ha manifestado que si el proyecto "no es adecuado", "no habrá que votar a favor". "Hemos reforzado la moción de Compromís para dar una vuelta de tuerca que ponga las cosas más difíciles al VCF para incumplir". "No soy futurólogo, pero lo que puedo hacer de mi parte es garantizar los intereses del valencianismo", añadió posteriormente.

En defenitiva, Badenas -que asegura que con esta moción no ha cambiado su postura respecto a los últimos meses-, busca con su maniobra "establecer una garantía que es saber el precio total de las obras y qué aval se va a poner".