Diakhaby recibe buenas noticias tras su operación

Buenas noticias con Mouctar Diakhaby. El futbolista ha sido ya operado por el doctor Bertrand Sonnery-Cottet tras su luxación de rodilla que sufrió en el duelo contra el Real Madrid en una operación en la que también ha estado presente el doctor López Mateu. Y la sensación es que una vez los expertos han abierto la rodilla para realizar la intervención, el jugador está, dentro de la gravedad, mejor de lo esperado.

Este pasado lunes, Diakhaby reconocía que se sentía ya con fuerzas después del golpe inicial e informaba que se marchaba a Lyon para iniciar el proceso de recuperación, empezando evidentemente por la operación. "Me opero el jueves en Francia. Me voy a Francia a estar con mi familia", aseguró en la ciudad deportiva de Paterna. Ahora, como así ha adelantado Relevo, el jugador puede estar contento dentro de la gravedad tras ver cómo no tiene roto el cartílago y que los meniscos están mejor de lo esperado.

Diakhaby llegando a Paterna / Montesinos

Los médicos se han encontrado con una agradable sorpresa al abrir para comenzar con la operación y han descubierto que tenía tanto meniscos, cartílago y otras zonas que preocupaban en buen estado. O al menos no en el peor escenario posible. De esta manera, el proceso ahora de recuperación va a marcar cuándo y cómo va a volver. Dentro de que el contexto es negativo y que mínimo le espera alrededor de un año de baja, el jugador es consciente de que debe seguir todos los pasos y que en el inicio no podrá apoyar el pie como sí sucede con otros postoperatorios.