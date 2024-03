¿Cenk o Yarek? Baraja responde a la principal duda en el once ante el Getafe

La lesión de Mouctar Diakhaby, después de la inesperada salida de Gabriel Paulista en los últimos días del mercado de enero, tal y como admite Rubén Baraja en sala de prensa, "vuelve a poner" al Valencia CF "en una situación de dificultad". El centro de la zaga se presenta como un punto débil en este tramo final de curso para el conjunto del 'Pipo', el acompañante de Cristhian Mosquera deberá salir de una única dupla de aspirantes: Cenk Ozkacar o Yarek Gasiorowski.

"Realmente, la desgracia de Diakhaby nos vuelve otra vez a poner en una situación de dificultad. Estamos con cuatro centrales en plantilla y ahora nos quedamos con tres. Hay jugadores que pueden jugar ahí, pero creo que para momentos puntuales. Con las posibilidades que tenemos, debemos minimizar la lesión de Diakhaby. Tanto Yarek como Cenk lo pueden hacer bien y aportar su granito de arena a la temporada. El equipo tiene que estar para superar las lesiones y esperamos una buena respuesta", confesó Baraja.

El entrenador no quiso hablar de mala planificación desde la dirección deportiva y, cuestionado por una gestión que sacó del club a Paulista a mitad de temporada, sin recambio alguno, respondió: "Vamos a verlo. Juzgar a priori situaciones que no hemos visto... ¿Pensabas que Mosquera iba a tener 20 partidos titular en este momento de la temporada? ¿Sabías que iba a jugar al nivel que está jugando? La temporada te dice cosas. ¿Por qué ahora Cenk como titular no puede coger confianza o Yarek participar y hacerlo bien?".

"A veces, te llevas sorpresas positivas con los jugadores"

Baraja quiere confiar en los jugadores con los que cuenta en nómina. "En el rendimiento de los jugadores nadie te puedo garantizar nada y, a veces, te llevas sorpesas", dice en otro momento de la conferencia, cuestionado por la urgencia de reclamar fichajes para no verse en situaciones límite como la actual.

"Tenemos que dar un punto de confianza como hemos hecho con Mosquera. Es una desgracia lo de Diakhaby, la salida de Paulista nos debilita por números, pero igual es una oportunidad para que ellos demuestren su nivel, e igual es alto. Hay que ponerlos a jugar", indicó el técnico, que declaró que sabe cuál de los dos jugará ante el Getafe, aunque prefiere "no dar pistas al Getafe".