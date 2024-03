Hugo Duro sonríe ante la posible llamada de la selección

El Valencia ganó contra el Getafe en un partido competido y complicado. La lluvia, intensa sobre todo en los primeros compases, obligó a jugar ese 'otro' fútbol en el que el Valencia no se siente incómodo. Lo mismo sucede con el rival. En ese escenario en el que no pasaban muchas cosas era vital acertar en la primera clara. Y en eso es especialista este curso el bueno de Hugo Duro. Son 12 tantos ya, sin penaltis, los que suma el ariete, que después del partido se mostraba tímido ante la posible llamada de la selección. "No es ningún tema mío. Lo tiene que decidir la gente que está ahí. Después del año malo que pasé así se da la vuelta a las cosas. Tengo que seguir, espero que estos goles se queden cortos", aseguró el delantero, quien sobre todo tenía ganas de marcar para dedicárselo a Diakhaby.

"Sí, la verdad es que todos teníamos la ilusión de ganar para dedicárselo a Diaka. Es un tío de la leche y ya le estamos echando de menos. En nada estará en el vestuario dando por saco otra vez", explicó.

El delantero también habló sobre el cómo decidió picársela a David Soria. "La verdad es que estaba un poco lejos, David sale y es un recurso que me suele salir bien. Por suerte Omar no ha llegado", señaló antes de destacar que hay motivos para pensar en Europa. "Está claro que nos hemos ganado el derecho a soñar y a seguir. Hay que ir a jugar contra el Villarreal a certificar que queremos estar arriba", aseguró el ariete del Valencia, quien ya piensa en el próximo partido contra el Submarino amarillo.