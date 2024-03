El Valencia del Pipo está en las mejores manos posibles

Mamardashvili es uno de los nombres propios de la temporada. Su recital contra el Getafe solo ha hecho que confirmar que es uno de los mejores jugadores de LaLiga y seguramente el portero en mejor forma. Este 2024 ha hecho que potencie todavía más unas virtudes que siempre había tenido y ha escondido tal vez sus puntos débiles, que como todo portero los tiene. Con el ligero bajón de Oblak, las lesiones que ha sufrido un Ter Stegen que ya está de vuelta desde hace un mes en el Barcelona, y con Courtois fuera todo el curso, en LaLiga aparece una gran duda. ¿Quién es el mejor portero de la competición?

Con las tres estrellas mencionadas ‘fuera’ de la pelea, la batalla es total y es imposible no colocar a Mamardashvili, como mínimo, en el podio. El portero está mejorando registros de porterías a cero, ha mejorado en las salidas y está más concentrado que nunca. Ese último punto es fundamental. En el pasado, el Valencia recibía disparos casi cada 15 minutos. El georgiano hacía paradas por calidad, pero sobre todo por cantidad. De hecho, Mamardashvili no aparece entre los 10 porteros con mayor media de paradas por partido, un dato que no es negativo, sino todo lo contrario. El georgiano tiene la capacidad de estar metido a pesar de los solo 2.9 disparos que recibe por partido, una faceta en la que también destaca otro de los mejores de la competición: Lunin (apenas recibe 2.1). El ucraniano es otro de los nombres propios del curso. Después de la lesión de Courtois el Madrid apuntó a Kepa pero no salió bien la jugada y él acabó haciéndose con el puesto. Ya no hay debate. Tanto en LaLiga como en la Champions es el elegido. Y parece haber pocas dudas en torno a su capacidad.

Mamardashvili, volando en el Metropolitano / EFE

Hablando de porteros en la 2023/24 se antoja obligatorio mirar hacia Gran Canaria. Álvaro Valles ha sido uno de los mejores de la temporada sin ninguna duda. Seguro, bien en el juego aéreo, con muchísimo protagonismo en salida desde atrás... Todo eso en la primera campaña en la élite. Por otra parte, Unai Simón es otra de las grandes figuras de la competición y uno de los motivos por los que el Athletic está rindiendo a ese nivel. La mejor noticia además en el cuadro de los leones es que el meta vasco no necesita de grandes focos, ni de estar continuamente recordando que es uno de los pilares fundamentales. No tiene apenas errores de bulto y además es uno de los ‘jefes’ de la zaga en cuato a carácter. Un seguro de vida. Gazzaniga, a pesar de estar en el segundo clasificado (Girona), es capaz de lo mejor y al mismo tiempo de no ofrecer la seguridad necesaria dentro de un equipo aspirante, al menos por lo mostrado este curso, al título. En cualquier caso, su temporada sí ha tenido picos de forma muy altos durante un tramo del curso.

Encuesta

Desde este martes, Superdeporte quiso preguntar a sus lectores web cuál era el mejor portero del campeonato y los datos no han sorprendido. Mamardashvili ha ganado la encuesta con más de un 80 por cien, una cifra muy por encima de la segunda posición que fue para Álvaro Valles (4%). El top-5 eso sí está muy repartido, ya que el 3 por cien es para Lunin y un 2 por cien para Guaita y Unai Simón. Sorprende por otra parte ver entre los tres últimos a Rui Silva (Betis), quien hace años estuvo a un gran nivel, lo que le valió su llegada al Villamarín. Junto a él, Batalla y Rajkovic.