El mensaje en clave futuro del capitán Gayà

José Luis Gayà está muy contento por haber alcanzado los 350 partidos oficiales con el conjunto valencianista. El capitán del Valencia CF ha concedido una entrevista en el que habla de sus registros históricos, la capitanía y sus mejores recuerdos en clave pasado y futuro. Estas sus palabras en declaraciones al club:

HITO ALCANZADO

“Me siento feliz y orgulloso de haber cumplido tantos partidos en el club el cual llevo toda mi vida, desde los 11 años aquí. Son muchísimos partidos y lo mejor es que me siento feliz, muy bien y ojalá sean muchos más”.

CAPITÁN DEL PRIMER EQUIPO

“Soy consciente de lo difícil que es llegar al primer equipo, ya no te digo ser capitán, que solo unos elegidos hemos tenido la suerte de serlo. Desde los 11 años hasta hoy, muchos compañeros que creían y tenían la misma ilusión que yo en poder llegar al primer equipo pues no lo han hecho, muy pocos. Gracias a que se me dio la oportunidad, la supe aprovechar y luego confiaron en mí, que eso es clave. Gracias a todo eso hoy estoy aquí”.

RECUERDOS

“Tengo muchos momentos, sobre todo, el que más ilusión me hizo fue el de la final de Copa del Rey que ganamos. Conseguir un título con el Valencia CF fue increíble, lo recuerdo como si fuera ayer”.

350 PARTIDOS CON EL VALENCIA CF

“Es un orgullo. Son muchos partidos, no me obsesiono ni mucho menos en superar, en hacer más partidos… yo lo que trato es de disfrutar, de seguir compitiendo al máximo nivel, de verme bien y todo eso hace que vayas sumando partidos y superando a leyendas del Club. Ahora he superado a Carboni, que ya sabéis todos lo que ha sido Carboni para este Club y el hecho de poder superarlo en partidos es algo que nunca imaginaba”.

MENSAJE DE CARBONI

“Que una leyenda del Valencia CF te dedique tiempo y unas palabras bonitas y sinceras es algo que me alegra muchísimo y desde aquí, le mando un abrazo muy fuerte. Sé que sigue mucho al equipo”.

RENDIMIENTO

“Estoy en un buen momento. Muchos partidos seguidos jugando los 90 minutos, que eso te da confianza. El hecho de haber cumplido 350 partidos quiere decir que he jugado mucho durante todas estas temporadas. Luego al final cuando te das cuenta, ves que son muchos encuentros. Quiero seguir en el día a día, mejorando. Aún puedo mejorar, lo pienso siempre y de eso trato: de ser mejor cada día y esa es la motivación que tengo”.

GAYÀ DEL PASADO

“Si yo tuviera mi yo de 11 años delante le diría que ni en mis mejores sueños hubiera hecho lo que estoy haciendo en el Club que siempre he querido hacerlo. Estoy desde bien pequeñito aquí, he pasado por todas las categorías, prácticamente, del Valencia CF. Sé lo que es este Club, lo grande que es y para mí es un orgullo todo lo que he hecho y estoy muy feliz”.