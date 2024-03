Sorloth-Duro, batalla en la delantera

El Valencia y el Villarreal se miden las caras en La Cerámica en un contexto de máxima presión para ambos. Por muchos motivos. La sensación es que de este partido uno delos dos saldrá con más calma y el otro con más nervios. Porque engancharse a Europa es la vía amarilla y en el caso valencianista la opción de ‘matar’ a uno de los rivales está sobre la mesa. Es una oportunidad que no puede desaprovechar ninguno. Gran parte de las opciones de ambos equipos reside en la delanta y en el nivel que puedan ofecer sus protagonistas, en especial Sorloth y Hugo Duro. La gran batalla de una jornada a la que ambos jugadores llegan en un fantástico momento.

El ariete local es una de las grandes sorpresas de la temporada. Más allá de su nivel goleador, el futbolista ha tenido una evolución sensacional desde el punto de vista individual. De las dudas que ofreció en un pequeño tramo a la sensación de jugador total e incluso menos frío de lo que parecía. Su talento goleador, fallando incluso más ocasiones de la cuenta, siempre ha estado. Es autosuficiente, genera, no va nada mal con el balón en los pies y además ha cogido mayor liderazgo en el pasado más cercano. Con 13 tantos, el futbolista dirigido por Marcelino ha dado la talla y ha rendido en cualquier tipo de escenario. Tanto que además ha superado los 12 tantos ligueros que hizo con la Real Sociedad en el anterior curso. Y precisamente la ausencia de un jugador de su calibre es lo que ha condenado en algunos partidos a su antiguo técnico, Imanol Alguacil. Ahora, el noruego llega en el mejor momento del curso para él en lo personal con hasta siete goles en los últimos siete partidos. Una racha que llega después de un palo duro de Marcelino al ser sustituido al descanso contra el Getafe el Cádiz el pasado 4 de febrero y quedarse sin minutos ante el Getafe el 16 del mismo mes.

Desde entonces ha crecido muchísimo un jugador que sin ninguna duda ha entendido qué pide Marcelino. No solo en LaLiga, sino también en Europa, y es que fue uno de los mejores futbolistas en el choque contra el Olympique de Marsella de Gasset. Ahora, eso sí, el cara a cara será contra un Hugo Duro que también llega motivado.

El ariete valencianista es uno de esos jugadores que ha epxlotado definitivamente. En la cantera del Getafe ya apuntaba, en el filial del Madrid confirmaba su nivel y en el Valencia ha dejado claro que no solo es un equipo de primera, sino que apunta a la selección en el futuro más inmediato. De hecho, Hugo Duro se ha ganado que se hable de él por méritos propios. Después, lógicamente, podía entrar en la lista finalmente o quedarse fuera, pero ya es un triunfo llegar a esta convocatoria con su nombre sobre la mesa. No estuvo en la prelista, un detalle negativo, pero sí tenía números que metieron presión a un seleccionador que en otras ocasiones había sorprendido con algún nombre por un rendimiento muy concreto, como es el caso de Bryan Zaragoza. Al final no llegó el premio para él pero Baraja le defendió en rueda de prensa. Y dejó claro que considera que tiene opciones para estar con la absoluta.

El delantero, que lleva cinco goles, en los últimos ocho partidos de liga, llegará también ‘picado’ por el partidazo de Gorka Guruzeta contra el Alavés en San Mamés en la jornada de ayer. El atacante del Athletic superó al valencianista, quien en La Cerámica tendrá una nueva oportunidad de encontrar el gol y, como mínimo, empatar a su rival en esa batalla por ser el máximo goleador español de la temporada en LaLiga.