El Valencia anuncia al 'capitán de las Leyendas'

El valencianismo ya cuenta los días para el ansiado partido de las Leyendas del Triplete, que aunará a las generaciones de padres que vivieron los títulos, con los hijos que empezaron a enamorarse del Valencia en esa época dorada, e incluso nietos que disfrutarán del partido como disfrutaban de las historias de los héroes que solo han visto en imágenes.

El cinco de abril tendrá lugar esa congregación de leyendas, de la que el último anunciado de forma oficial por el club no dejará indiferente a nadie. Se trata nada más y nada menos que de David Albelda, eterno capitán del Valencia, y protagonista de la época dorada en un centro del campo de ensueño junto a Rubén Baraja y Pablo Aimar. El de la Pobla Llarga se alzó, en los más de 480 partidos que jugó como valencianista, con una Supercopa de España (1999) dos ligas (01/02 y 03/04), la Copa de la UEFA (03/04) y la Copa del Rey de 2008, la famosa de Koeman en la que se le apartó y no formó parte del equipo, una circunstancia que le llevó a denunciar al club, algo que no muchos compartieron en su momento.

Sin embargo, en lo que todo el valencianismo coincide es en la dimensión de la figura del '6' como jugador y como capitán. Internacional con España y tercer jugador con más partidos en el Valencia, tan solo superado por Fernando Gómez y Ricardo Arias, el centrocampista estará en el partido de Leyendas como capitán de ese equipo irrepetible, en el que estarán también figuras ilustres como el Pipo, compañero suyo en la medular y ahora entrenador del primer equipo, o Momo Sissoko, el último en anunciarse antes de Albelda.

Esta es la convocatoria para el partido de Leyendas del Valencia del Triplete

Rubén Baraja Santiago Cañizares Amedeo Carboni Fabio Aurelio Javi Garrido Jorge López Juan Sanchez Carlos Marchena Miguel Ángel Ferrer Mista David Navarro Andrés Palop David Rangel Francisco Javier Pérz Rufete David Albelda Manuel Ruz Momo Sissoko Miguel Ángel Angulo Borja Curro Torres Ricardo Oliveira Vicente Rodríguez Fabián Cannobio