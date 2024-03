Toni Lato vuelve a casa para enfrentarse al club de su vida

Toni Lato, Nacho Vidal y Jaume Costa vuelven a la que fue su casa para jugar ante el Valencia CF. Los tres futbolistas comenzaron en el filial del club blanquinegre, pasando por el Mestalla y, finalmente, el primer equipo.

Los exvalencianistas vienen dispuestos a conseguir los tres puntos, después de haber conseguido llegar a la final de la Copa del Rey que, para Lato, no es algo nuevo.

El de la Pobla de Vallbona aseguró en una entrevista a la Agencia EFE que será «extraño», pero «bonito» enfrentarse al equipo que le ha visto crecer: «El Valencia es el club de mi vida, donde me he criado y he crecido, soy la persona que soy por eso».

El lateral izquierdo se despidió del club en el mercado de verano de la pasada campaña y sus primeros meses no han podido ser mejores. El futbolista lleva jugados 1.242 minutos, con una asistencia a gol, ganándose la confianza de su entrenador, Javier Aguirre, y del director deportivo, Pablo Ortells.

Además, también cuenta con todo el cariño de los aficionados, tanto de los bermellones como de los blanquinegros, de quienes fue difícil despedirse: «Siempre llevaré vuestro espíritu conmigo, en cada partido que juegue, en cada paso que dé».

Por su parte, Nacho Vidal regresa por segunda vez al terreno valencianista. En su primera visita a Mestalla, el lateral derecho fue el autor del gol en el partido frente al Osasuna, y el encargado de mandar los tres puntos a Pamplona después de que los de Baraja lograran igualar el partido.

El gol del futbolista fue fruto de polémica, ya que Gayà recibió un empujón unos segundos antes de producirse el córner a favor del equipo visitante.

Para Jaume Costa tampoco será su primer encuentro con el Mallorca en Mestalla. De hecho, en 2021 ya confirmó que la intención de los bermellones era «ponerles nerviosos».

Aun así, el Valencia buscará la victoria ante los de Aguirre y conseguir los tres puntos que les acercarán a los puestos de clasificación para la Europa League.