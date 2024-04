El vestuario de Baraja elige seguir creyendo

El vestuario del Valencia sigue creyendo en Europa. Rubén Baraja y su plantilla están convencidos de que el sueño europeo todavía es posible. La derrota contra el Betis en Mestalla duele y exige autocrítica, pero no preocupa. El equipo no va a permitir que entren las dudas a estas alturas de la temporada. Todo lo contrario. La confianza en el grupo permanece intacta. El Pipo y sus jugadores afrontan las últimas seis jornadas de la competición con ganas de levantarse del golpe, luchar hasta el final y poner la guinda a todo el buen trabajo de la temporada. Como dijo el técnico en rueda de prensa «los jugadores se han ganado que se pueda seguir confiando en ellos porque estos son los que nos han ilusionado todo el año, quedan seis partidos y son muchos puntos, vamos a seguir compitiendo». Hay vida y Liga. Todos los mensajes de los jugadores desde que concluyó el partido del sábado van en la misma dirección: creer hasta el final. Como cantó la grada de animación tras el pitido del árbitro: «¡Sí se puede!».

Pepelu, uno de los líderes del joven Valencia del Pipo, tiene claro que el equipo es una «piña» y el equipo «va a levantarse» del mazazo que supuso perder contra un rival directo. «Esta derrota contra el Betis nos va a hacer aprender mucho y hay que mirar hacia el frente. El equipo es un piña, a pesar de la derrota nos estamos animando todos, este equipo va a levantarse». El vestuario no está dispuesto a bajar los brazos por mucho que doliera la derrota contra el Betis. Hugo Guillamón fue contundente: «Duro resultado, no era lo que esperábamos, pero no bajamos los brazos. Desde ya seguiremos trabajando para mejorar en cada partido. La mentalidad es no bajar los brazos. Afrontar cada partido como una final. Es verdad que teníamos la ilusión de seguir con esa buena dinámica ante nuestra gente, pero esto no para», dijo el de l’Eliana.

Pepelu sujetando el balón en una imagen de archivo / JM López

Prohibido dudar

Javi Guerra no va a permitir que se dude de este equipo. «Queda mucho todavía y no dudéis que los vamos a dar todo hasta el final», escribió en sus redes sociales. Jesús Vázquez lanzó un aviso para navegantes de cara a la recta final de la temporada. Quien dé por muerto al equipo a falta de seis jornadas se está equivocando: «Que nadie nos dé por muertos. Nos lo merecemos y os lo merecéis. No vamos a dejar de luchar». Como dijo Sergi Canós, «esto no ha terminado». «Cabeza arriba todos. Afición gracias por empujarnos hasta el final. Sigamos luchando juntos. Esto NO ha terminado», afirmó.

Hay un denominador común en todos los mensajes de la plantilla post-partido: luchar hasta el final. «Pese a la derrota nos vamos con buenas sensaciones y con ganas de ir mejorando. Quedan seis finales y hay que luchar hasta el final. Hay que seguir trabajando porque todavía queda mucho», apuntó.

Diego López tras anotar ante el Mallorca en Son Moix / LaLiga

Llamamiento a la unión

Como dijo Diego López en sus redes, el equipo luchará por el objetivo europeo hasta «el último minuto». «No dudéis de que lucharemos hasta el último minuto. Por nosotros y sobre todo por vosotros. ¡Todos juntos, vamos!». El mismo llamamiento a la unión hizo Hugo Duro. El delantero aprovechó la decepción de la derrota para echar la vista atrás, recordar las lágrimas de la temporada pasada y recordar que «nadie nos va a quitar la ilusión y ganas de luchar por donde club, afición y equipo merecen estar». «Hace un año mucha gente lloraba por la situación que teníamos. Un año después nadie nos va a quitar la ilusión y ganas de luchar por donde club, afición y equipo merecen estar. Todos juntos a por este último mes». La conexión equipo-afición con aún tres partidos en Mestalla (Alavés, Rayo y Girona) es clave para seguir creyendo. «Ningún camino fue fácil, seguimos», decía Jaume Domènech. Hasta el final.

