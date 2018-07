Matteo Darmian anuncia que quiere salir del Manchester

Matteo Darmian, lateral derecho por el que ha estado interesado el Valencia CF, ha expresado su deseo de marcharse del Manchester United en este mercado de verano, club que ha firmado al joven portugués Diogo Dalot por el que también pujó el club de Mestalla.

Objetivo también de varios equipos grandes de Italia, Juventus, Inter y Nápoli entre ellos, el futbolista ha declarado a la Gazzetta dello Sport que su futuro está en algún club en el que pueda volver a disfrutar siendo titular: "Para mí el United es un club importante, pero querer ser titular es normal. Tengo un año más en mi contrato y no hemos hablado de una renovación. Mi agente sabe lo que quiero".

Respecto a su posible destino, podría estar en Italia aunque el jugador explica que no está decidido: "¿Regresar a Italia? Podría ser Juve, Inter o Napoli u otro equipo, no me corresponde a mí decirlo. En cualquier caso, solo me gustaría mudarme a un club que me ofrezca la mejor solución. Mis puertas están abiertas".

Darmian, lateral derecho italiano de 28 años, tiene el perfil que busca Marcelino para mejorar esa posición mucho más tras confirmarse el traspaso de Cancelo a la Juventus, aunque las altas pretensiones del Manchester y sus proipias condiciones contractuales lo convierten en un objetivo muy complicado.