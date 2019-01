Singapur: Mateu y Murthy no plantean a Lim la destitución de Marcelino

La cita está prevista para este lunes. Mateu Alemany y Anil Murthy viajaron este domingo temprano hasta Singapur, con escala en Fráncfort, para reunirse con el máximo accionista del Valencia CF. Sobre la mesa, el futuro de Marcelino García como entrenador del equipo y los movimientos a seguir en el mercado de invierno una vez se confirme de manera inminente la salida de Michy Batshuayi, muy cerca de ser anunciado de manera oficial como jugador del Mónaco.

La decisión última la tiene Peter Lim después de escuchar las explicaciones de sus dos ejecutivos sobre la situación del equipo. Según ha podido saber SUPER, Alemany y el presidente Anil Murthy no le van a proponer la destitución inmediata del técnico, una decisión en la que, a pesar de que los resultados están muy lejos de ser los esperados cuando llegamos al ecuador de la temporada, tiene mucho que ver con dos hechos que se corroboraron en el último partido frente al Valladolid.

El equipo, una vez más, no logró pasar del empate, el que hace 11 en los 19 de la primera vuelta de LaLiga, pero ambos trasladarán al máximo accionista como hechos determinantes que la plantilla ha demostrado estar con el entrenador y también la afición, que estuvo con el equipo hasta el final pese al mazazo de no haber ganado por su ya crónica falta de acierto un partido que en condiciones normales estaba en el bolsillo.



Nadie es ajeno, sin embargo, a que este nuevo tropiezo deja al equipo con solo cuatro puntos de colchón con los puestos de descenso, por tanto Marcelino puede tener todavía cierto crédito pero no ilimitado. El asturiano se sentará este martes en el partido de vuelta de la Copa frente al Sporting, en el que ha de remontar el 2-1 de El Molinón. Este lunes ofrecerá la habitual rueda de prensa previa al partido mientras en Singapur, a miles de kilómetros, se debate sobre su futuro. La duda es si se va a mantener el ultimátum al entrenador para los dos próximos partidos de LaLiga, que sobre el papel estaría obligado a ganar después de haber empatado con el Valladolid, o si en función de lo que ocurra en ese partido de la Copa puede haber algún cambio en uno u otro sentido.

Es decir, si pasar esa eliminatoria junto con los informes que van a llegar a Singapur pueden suavizar ese ultimátum y dar algo más de oxígeno al cuerpo técnico o si en caso de debacle con el Sporting los acontecimientos se pueden precipitar incluso antes. La respuesta, al menos antes hay que escuchar al máximo accionista, no la tienen ni siquiera Murthy y Mateu.



El margen para fichar

Más allá del tema Marcelino, el club decidió semanas atrás cortar la cesión de Batshuayi para traer al menos otro delantero y un futbolista de banda. Tal como está la situación, y con la perspectiva de no entrar en Champions la próxima temporada, se hace necesario poner los números sobre la mesa del propietario, es decir el margen que hay para fichar con las salidas de Murillo y Batshuayi fundamentalmente en este mercado de invierno, así como los jugadores por los que el Valencia está en disposición de apostar. Han transcurrido ya las dos primeras semanas de mercado y el club todavía no ha incorporado ningún jugador, sobre todo porque hasta ahora no había podido dar salida a ninguno de sus delanteros. Tal como explicaba el propio Marcelino tras el último partido, «si no está aquí un delantero es porque no queremos equivocarnos y porque las opciones de mercado son muy limitadas. Desde ese punto de vista el club, me consta y lo sé, está trabajando desde hace tiempo para aumentar las posibilidades en la faceta ofensiva. Creo que debemos ser prudentes y sigilosos en algunas situaciones donde hay un trabajo interno y no debemos exteriorizarlo».