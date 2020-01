Celades responde al futuro de Rodrigo, Gameiro, Ceballos y Gonzalo Villar

La actualidad del Valencia CF pasa estos días por cuatro nombres propios: Rodrigo, Gameiro, Ceballos y Gonzalo Villar. Albert Celades ha respondido a estas cuestiones y también ha analizado el partido de LaLiga frente al Barça en Mestalla, así como también ha valorado el rival de octavos de final de Copa del Rey.

Rodrigo es la gran novedad en la convocatoria para el choque ante el FC Barcelona, precisamente el equipo que le pretende en este mercado de invierno.

Rueda de prensa íntegra

¿Qué le parece la Cultural Leonesa?

Si ha conseguido ganar al Atlético de Madrid es porque tendrá un gran nivel, ya hemos visto en esta ronda de Copa en la que equipos de Primera han caído contra equipos de Segunda B y habrá que prepararse muy bien.



Rodrigo ha entrado en la lista. ¿Está preparado para jugar de inicio?

Está para jugar y ayudarnos, al final del entrenamiento nos ha transmitido sus buenas sensaciones y ya decidiremos.



¿Cómo se le puede ganar al Barcelona?

Esperamos un partido muy difícil contra un rival muy bueno, que ha cambiado el entrenador, pero está en lo más alto de la tabla con grandes jugadores, hay que minimizar las cosas buenas que saben hacer y potenciar las nuestras para poder tener un resultado positivo.



¿Qué se puede hacer para suplir a Parejo?

Será el primer día que juguemos sin Parejo, es muy importante, pero habrá que adaptarse y veremos las alternativas que tenemos, pero es una baja muy importante, todos somos conscientes pero nos intentaremos adaptar a esta situación nueva.



¿Has hablado con Rodrigo de su posible salida?

No comento situaciones de mercado, está en la convocatoria con muchas ganas de jugar y mañana veremos cómo lo utilizamos.

¿Va el Valencia a pagar por recuperar a Gonzalo Villar?

No voy a hablar de situaciones personales de nadie, ni de rumores ni hipótesis, estamos centrados en el partido de mañana que bastante tenemos.



¿Podría encajar Rodrigo en el juego del Barcelona?

Rodrigo tiene un perfil que se ha adaptado muy bien al Valencia, lleva muchos años rindiendo muy bien y con eso me quedo.



¿Le gusta Ceballos?

No voy a decir nada, lo siento mucho.



¿Firmarías que la plantilla se quedara como está?

Siempre he dicho que estoy muy contento con los jugadores que tenemos, un club como este tiene que estar siempre abierto y al día de lo que hay en el mercado e intentar reforzarse si cree que se puede.



¿Puede garantizar que se quedará Rodrigo?

Yo puedo garantizar que ha entrenado bien y que es una alternativa para jugar.



Marcelino y Mateu desconocían las negociaciones por Rodrigo en verano ¿Tú sabes si hay caso Rodrigo ahora o lo desconoces?

Desconozco lo que pasó en verano, no sé lo que ha pasado, hablo por lo que sé, no voy a habar nada, no voy a contar demasiado.

¿Ha podido hablar con Rodrigo o Gameiro después de lo que se está hablando?

Tengo conversaciones con los jugadores y hablamos de muchas cosas, de la actualidad, de cosas de fútbol, de cosas que no son de fútbol, son situaciones que siempre se dan, ambos tienen muchos años de profesionalismo, no es la primera vez que les pasa, son cosas que no podemos controlar, unas son más ciertas, otras menos, otras se quedan en nada... los dos están bien y deseando jugar mañana y con normalidad y luego veremos a ver.



Mestalla va a estar lleno para seguir con la buena racha.

Ojalá sigamos con esa racha, hace muchos años que no ganamos al Barcelona en Liga y es un reto más. Tenemos que intentar mantener la racha de la primera vuelta en Mestalla con la ayuda de la afición, esperamos tener un buen ambiente y a partir de ahí tener un buen resultado final.



Setién ha cogido los mandos de Barcelona, es un equipo que pasa mucho en corto, ¿Cómo se defiende esa forma de jugar?

Es muy difícil, cuando uno juega contra un equipo tan bueno y con esa precisión que tienen los jugadores siempre tienes dificultades, por eso es un equipo que ha ganado tantos títulos, tienen muchas virtudes y muchos recursos y será muy complicado.



¿Parejo es el jugador más difícil de suplir?

No sé si el más difícil, pero es muy difícil de suplir. Es un jugador único, muy bueno, tenemos la suerte de contar con él, sabemos de su importancia, ha jugado todos los minutos, los hechos son los que son, ha jugado siempre y es imprescindible, pero nos intentaremos adaptar.



¿Qué tiene Cillessen? El otro día parecía enfadado...

No estoy enfadado, el otro día notó un problema en el calentamiento y por eso no pudo iniciar, tiene unas molestias y sigue incómodo. Ha completado una parte del entrenamiento, pero sigue molesto y no está en la mejor disposición para jugar.



¿Cómo están Piccini y Guedes?

Los dos están en proceso de readaptación. Piccini tiene una lesión importante, pero va bien, sigue sus pasos, está haciendo cosas en el campo y a medida que vaya tolerando el trabajo irá avanzando hasta que se una al grupo, Gonçalo está mucho más cerca, está haciendo trabajo individual y ojalá pronto esté en el grupo por lo menos haciendo cosas poco a poco.



¿Entiendes la sanción de Parejo?

Son dos acciones muy justas, la segunda especialmente, pero si así lo han decidido, hay que acatar la sanción y adaptarnos.



Ya ha pasado en el Valencia. ¿Puede darse el caso de haya negociaciones y que no lo sepa?

Sé lo que sé, y si hay algo que está pasando y no sé... no quiero hablar de estas cosas, cuando haya una realidad si se da ese hecho pues ya lo hablaremos, de momento estamos los que estamos y vamos a ver cómo acaba esto.