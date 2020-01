Román Bellver: "¿Por qué no aplaudir la vuelta de Alcácer?"

Román Bellver, director de estrategias de comunicación del Valencia CF, ha comparecido en los micrófonos de Movistar + para volarar la victoria del equipo sobre el FC Barcelona. En la última pregunta, el representante del club ha indicado que "por qué no aplaudir la vuelta de un gran jugador" después de ser preguntado, en concreto, por si la afición aplaudiría el regreso de Paco Alcácer en Mestalla.

Esta es la intervención completa de Bellver ante las cámaras de televisión:

Victoria frente al Barcelona 13 años después

"Algo estaremos haciendo bien. Este equipo ha demostrado que, aparte de talento, tiene mucha garra"

Actuación de Maxi Gómez

"En la línea de todo el equipo, fantástico, hay que tener mucha fortaleza mental para después de fallar un penalti en un partido tan importante marcar dos goles"

Hemos podido ver a Rodrigo dejando el césped al acabar el partido demasiado cabizbajo

"No lo aprecio así, los jugadores hacen esfuerzos, no veo que esté especialmente cabizbajo"

Maxi, Rodrigo, Alcácer... Hablando de grandes delanteros, ¿cree que Mestalla aplaudiría el posible regreso de Paco Alcácer?

Bueno, por qué no...

¿Es una opción para el Valencia entonces?

"No es que sea una opción. Me has hecho una pregunta sobre Alcácer y la contesto, por qué no aplaudir la vuelta de un gran jugador"

Por otro lado, en los micrófonos de 'VCF Ràdio', el director de comunicación también se ha referido a la actuación del árbitro: "Hemos ganado, pese a una actuación bastante nefasta del árbitra, señala la ley de la ventaja y no la aplica y en la segunda mitad nos anula un gol sin que sepamos muy bien por qué". Para acabar, Bellver dijo que se quedaba con la sensación de que el Valencia CF había ganado la Supercopa.