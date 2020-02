Celades baja el listón del central

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, ha admitido en rueda de prensa que el club está trabajando para intentar fichar un defensa central como recambio del lesionado Ezequiel Garay pero al mismo tiempo señala que es plenamente consciente de la dificultad que entraña la operación.

La Liga de Fútbol Profesional concede al club blanquinegro la posibilidad de fichar un futbolista más porque Garay se ha lesionado para más de cinco meses, pero una cosa es el aspecto legal y otra las posibilidades reales de fichar en estos momentos. Primero porque depende mucho del margen de maniobra que le dé el Fair Play Financiero al Valencia CF, que no es mucho, y segundo porque el mercado está cerrado y esto hace que los clubes no estén dispuestos a negociar. Además, legalmente, el Valencia CF solo puede fichar jugadores de la Liga española o extranjeros que estén en paro.

"El mercado es el que es, no es fácil encontrar esa situación para lo que queremos, pero no desistimos, seguimos en la búsqueda y en conversaciones para traer a un jugador" ha dicho el técnico andorrano. Y a fe que es cierto. En su papel de entrenador el técnico es el primer interesado en tener un recambio de Garay por ello lo reclama, a su manera, en cada rueda de prensa que le preguntan, pero en el fondo de sus palabras se deja entrever cierta gradación a menos. Celades ha pasado de pedir un defensa a admitir que le vale cualquier perfil, es decir, que se conforma incluso uno que no venga con el rol teórico de titular: "Nos vale alguien que nos pueda ayudar, pero nadie quiere desprenderse de un jugador cuando no puede recambiarlo y no es fácil encontrar lo que queremos, estudiamos todos los perfiles con el objetivo de que nos pueda ayudar", síntoma evidente de que es consciente de la posibilidad que apuntaba este periódico días atrás: el Valencia CF se plantea la posibilidad de no fichar un recambio para Garay ante las dificutaldes que está encontrando. En este sentido, el debate interno del club está la conveniencia de apostar ahora por un jugador que luego no tenga cabida en el proyecto de club en verano. Al respecto, la opinión de Celades ha sido clara, quiere para ahora un central porque lo necesita. El club tiene varias opciones sobre la mesa pero como el propio Celades ha admitido, no es fácil afrontar los fichajes desde el punto de vista económico por las restricciones del control financiero.

Como prueba de esto, según ha podido saber SUPER, los intentos que ha hecho el Valencia CF por futbolistas como Salisu o Fernando Calero han sido en calidad de cedidos, pero sus clubes, Valladolid y Espanyol, se han negado.

