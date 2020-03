Lo que pide el Betis por Zou Feddal y el futuro de Guillamón

Conforme pasan los días y avanza la semana, parece más complicado que el Valencia CF termine fichando a Zou Feddal. El club de Mestalla está en plena negociación con el Betis para lograr la cesión del defensa central pero el acuerdo no llega. La previsión del conjunto de Mestalla es que esta semana fuese la fecha tope para fichar o no a Feddal y de momento las distancias entre los clubes se mantienen.

Ni Valencia CF ni Betis avanzan porque ninguno de los dos parece estar dispuesto a moverse de sus planteamientos iniciales, no se trata ya de una cuestión de cantidad, si no de concepto. El Betis está dispuesto a desprenderse del futbolista si el Valencia CF lo ficha en propiedad, y el Valencia CF solo está dispuesto a fichar a Feddal en calidad de cedido, pagando una cantidad por la cesión, pero sin comprometerse a ningún pago después de ella para quedarse al futbolista.

De momento el Betis sigue dispuesto a vender al futbolista hasta el punto que ha bajado sus pretensiones hasta los cuatro millones de euros, pero sigue sin ser suficiente porque el Valencia CF no está dispuesto a llegar a esa cantidad. En estos momentos no hay acuerdo por el jugador y a medida que pasan los días no debe descartarse que, dado que después del partido ante el Alavés solo quedarán once de Liga y que en la Champions Feddal o cualquier otro no puede jugar, la decisión final sea la de no fichar, a no ser que se encuentre una solución con otro jugador que pueda llegar solo en calidad de cedido.



Guillamón sigue sin renovar

Mientras, Albert Celades sigue contando con el canterano Hugo Guillamón mientras el club no ficha otro futbolista -hay negociación con el Levante UD por Óscar Duarte-, que por tercer partido consecutivo ha entrado en la convocatoria -ya lo hizo ante la Real Sociedad, partido en el que debutó en primera división, y ante el Betis-. Eso sí, el futbolista sigue sin haber renovado su contrato y por lo tanto sigue libre porque el que tiene finaliza en el mes de junio por lo que hoy mismo podría comprometerse con cualquier equipo.

En este sentido la oferta del Valencia CF sigue siendo solo de jugador del Mestalla, es decir, esta temporada y otra más pero para jugar en el filial, no con ficha de primer equipo con la posibilidad de salir cedido a primera o segunda división si el entrenador lo descarta.



