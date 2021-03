La reunión 'definitiva' entre Peter Lim y El Príncipe de Johor

Tengo muchos amigos en el fútbol. Pero nadie conoce mis planes o intenciones». Son las primeras palabras de Tunku Ismail, el Príncipe de Johor en su última aparición en público sobre la posibilidad de ponerse al mando del Valencia CF. Nadie sabe sus intenciones reales y lo cierto es que nadie sabe tampoco qué está negociando o hablando con el máximo accionista del club de Mestalla, Peter Lim. Esa es en estos momentos la mayor certeza. Pero esta certeza no puede negar la evidencia, algo llevan ambos entre manos.

Porque ni el Valencia CF ni Peter Lim lo desmienten, aunque sí lo hizo el presidente Anil Murthy el pasado martes dos de marzo a las puertas del Palau de la Generalitat antes de reunirse con el presidente Ximo Puig: «Mis compañeros me hablaron del Instagram del Príncipe; yo no sigo su Instagram... yo lo conozco muy bien. Hablé con Lim hace algunos días en Singapur y no hay ninguna indicación sobre un cambio de postura para vender el club».

De momento siguen las conversaciones entre Tunku Ismail, que planea su desembarco en el fútbol europeo, ya lo intentó con el Milan en 2016 y en 2018, y Peter Lim sin que se sepan tampoco las condiciones del posible acuerdo que llevaría al Príncipe de Johor a gestionar la parcela deportiva del club blanquinegro. Es decir, si Peter Lim opta por cambiar el modelo actual en el que mandan él y el presidente Anil Murthy con el asesoramiento de su persona de confianza, Miguel Ángel Corona, se desconoce si Tunku será un director general con mando en plaza como lo fue Mateu Alemany hasta Lim dijo «hasta aquí», si habrá una venta de acciones por parte de Lim a Tunku Ismail –si sucede esto conviene señalar que el dinero iría a Peter Lim y no al Valencia CF-, o si se optará por una ampliación de capital, fórmula con la que los ingresos irían al club y por lo tanto el nuevo gestor gozaría de liquidez.

De momento, según ha podido saber este periódico, queda pendiente un encuentro o conversación entre el Príncipe de Johor y Peter Lim que se presume sería la definitiva, y es por ello que Tunku Ismail está haciendo su particular auditoría al Valencia CF para conocer mejor qué se encontrará en caso de que definitivamente se haga cargo del club. De ahí su conversación con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en la que conoció de primera mano cómo es la industria del fútbol en España, es decir, supo que existe un control financiero por parte de la LFP que limita el gasto de los clubes teniendo en cuenta sus ingresos. De ahí también su conversación con el ex jugador del Villarreal CF y campeón del mundo con la selección francesa, Robert Pirés, y de ahí que tras ella dijera aquello de «tengo muchos amigos en el fútbol. Pero nadie conoce mis planes o intenciones». Pirés es uno de sus amigos en el fútbol.

Y mientras el Príncipe de Johor audita al Valencia CF en toda su extensión, su hombre de confianza, el argentino Martin Prest, sondea el mercado de directores deportivos ante la posibilidad de que todo termine tomando cuerpo. Mientras, en València, el presidente Anil Murthy sigue adelante con el mandato que recibió por parte de Peter Lim en la reunión que ambos mantuvieron en Singapur hace unas semanas. La prioridad en estos momentos está en lo deportivo y sobre todo, en hacer un equipo competitivo que la temporada próxima pelee al menos por clasificarse para la Europa League. Como ya publicara este periódico, la premisa es hacer dos ventas para igualar los gastos y los ingresos de esta temporada que tienen una diferencia de 31 millones, y a partir de ahí reforzar el equipo.

De momento, el plan es fichar un futbolista por línea, defensa, centro del campo y delantera, si bien en cuanto a la retaguardia podría haber más cambios, es decir, no se descarta la venta de Diakhaby y por lo tanto hacer dos refuerzos atrás. Los defensas intocables serían por lo tanto Gabriel Paulista cuya renovación se cerró a finales del pasado mes de enero, y el canterano Hugo Guillamón, con el que ya se han iniciado las conversaciones para ampliar su contrato que termina en 2023.