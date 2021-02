El entrenador ya no me hace ninguna Gracia

El entrenador ya no me hace ninguna Gracia

He estado aguantando, pero ya no puedo más. El partido que hizo el Valencia CF en Madrid es vergonzoso y preocupante. No se trata ya de que perdieran con absoluta justicia. Se trata de que es un equipo en descomposición que no parece cabalgar hacia ninguna otra parte que no sea el descenso a Segunda División. Y me da lástima. Y dentro de esa lástima no me cabe otra opción que mirar al banquillo y señalar a Gracia como gran responsable de todo lo que está ocurriendo.

Miren, el Valencia, es cierto, se ha desprendido de mil jugadores este pasado verano y se ha quedado con una plantilla muy justita en cuanto a nombres. Pero sí les digo otra cosa. Con lo que queda, con lo que tenemos, da de sobra para mantenerse en Primera e incluso ocupar un puesto en la tabla clasificatoria decente. Tenemos jugadores de sobra, flojitos la mayoría pero que sí saben jugar a fútbol, y estar a estas alturas tonteando con el descenso me parece una locura que no corresponde en absoluto al perfil de plantilla que tienes.Y eso es simplemente culpa del actual entrenador. No puede jugar un equipo sin convicción y sin alma partido tras partido. Lo que vimos en Valdebebas fue una vergüenza absoluta. Nos ganaron por poco simplemente porque no les dio la gana. El Valencia no existió y su paso por Valdebebas fue una vergüenza más de los muchos desastres que está protagonizando esta temporada. Y eso no es justo. El valencianista, fastidiado con el dueño que tiene y más fastidiado con la imagen que está ofreciendo una plantilla que da la impresión de que no la conduce nadie, ya está desquiciado del todo y con razón.

Es cierto que Peter Lim nos ha devaluado, pero yo a estas alturas pienso seriamente en Javi Gracia y pienso con toda franqueza que Javi Gracia ni ha querido ni ha cogido el testigo del trabajo que tiene por delante. Los jugadores, por mucho que digan de cara a la galería, ya no creen en él para nada, y lo grave del asunto es que es el nombre del Valencia el que se está arrastrando por el fango entre tantas idas y venidas. Que Lim es un pirata ya lo sabemos. Que Gracia no sirve o no quiere dirigir este equipo ya lo sabemos también. Y que este equipo, sin mando en plaza, está destinado a pegarse un guantazo esta temporada si el Valencia no actúa con cierta inmediatez, es algo que yo tengo del todo asumido y de paso deprimido también.

Me da rabia y me da pena ver a equipos con plantillas mucho peores que la del Valencia -que las hay y son varias- que se dejan la piel en cada partido y ponen toda la carne en el asador para no perder los partidos. Pero aquí no está pasando eso. Aquí vamos a dejarnos ya de Peter Lim y vamos a pensar un poquito en este entrenador que está enterrando al equipo sin ningún miramiento y sin ninguna idea para motivar a este grupo que tiene en sus manos y que en realidad es muy superior a otros equipos que luchan con él por ganarse un puesto en Primera.

Más opiniones de Vicente Bau.