Hay más que de sobra para no pasar ningún apuro

Este sábado es el partido y promete ser muy interesante. Juega un Valencia CF en casa con la urgente necesidad de ganar para huir de los puestos de descenso contra un Celta que cambió de entrenador, que ha crecido de forma admirable y que en estos momentos se encuentra cinco puntos por encima del equipo de Javi Gracia. De los 29 que tiene el conjunto gallego a los 24 que tan solo atesora la escuadra de Gracia, hay muchos puntos en contra de un Valencia que quiere salir de esos puestos de casi descenso que ocupa, pero no logra dar con la fórmula adecuada para rendir más y mejor. Y el ejemplo es muy sencillo. El Celta iba francamente mal, decidió cambiar al entrenador, y las cosas le han salido mucho mejor casi en un visto y no visto. El conjunto celeste, en verdad, no es nada del otro jueves y el Valencia tiene en su manos casi la obligación de ganar este partido en el que la escuadra gallega no cuenta con su gran estilete, Iago Aspas.



Eso significa que el Valencia tiene más opciones de poder arrancar por fin una victoria en su propio campo, algo que ya se está convirtiendo en misión casi imposible. En la tabla le separan cinco puntos, pero haciendo un partido decente y dejándose de historias, al final del duelo la diferencia solo pude ser de un par de puntos y además dando una pequeña alegría a los seguidores del conjunto valenciano, que en el caso de cosechar una nueva derrota van a pedir con insistencia el cese de Javi Gracia, que todos esperamos que sea relevado por un técnico que sí sepa cómo sacar puntos con un Valencia CF herido, sobre todo ante rivales como el de este fin de semana.

Yo obviamente no espero ya una temporada excelsa del Valencia, pero lo que sí espero, y lo espero de verdad, es que se dejen de miedos e intenten sacar los puntos que por realidad le corresponden a este equipo. Y que dejen ya de llorar por el flojito plantel que se ha quedado. Porque sí, el planteamiento es mucho mas flojito que el del año pasado. Ahora bien, el Valencia antes estaba pensado para jugar la Liga de Campeones y este 'otro' Valencia está pensado para permanecer en primera con comodidad. Quedar al final de temporada entre los diez primeros sería cumplir con todo lo que se ha proyectado este verano, o se ha dejado de proyectar, porque hay más que de sobra para no pasar ningún apuro y para enlazar esos cinco puntos, cinco puntazos, empezando por ganar a un Celta que no es el mismo que empezó la Liga pensando en evitar el descenso.



