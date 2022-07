Pepe Reina se siente "muy feliz" por su vuelta al Villarreal 17 años después. El portero español ha sido presentado en una rueda de prensa junto a Fernando Roig, donde se ha mostrado ilusionado y motivado para arrancar su segunda etapa en el conjunto groguet: "Mi ilusión era volver y tenía la esperanza de poder hacerlo. Estoy muy contento. No podía tener mejor final de carrera. Me quiero retirar aquí. Estoy con la ilusión de que el club siga creciendo y siga siendo un referente en España y en Europa".

El guardameta disputó desde 2002 hasta el 2005, tres camapañas con el Villarreal, momento en que se fue traspasado al Liverpool, por lo que guarda un sentimiento al club: "El Villarreal es el equipo que más he visto la pasada temporada tras la Lazio, donde jugaba. Juegan genial, tengo mucho sentimiento por este club y ha tenido un mérito extraordinario lo de la Champions. Queremos que todas las competiciones en las que juega el Villarreal acaben de la mejor forma posible"

Como no podía ser de otra manera, quiere levantar títulos de groguet y luchar en Europa por la Conference League: "Si ganamos un título sería maravilloso. El objetivo principal del club es pelear por clasificarse para Europa y por qué no pensar en la Champions. Luchar por la Copa del Rey y la Conference League son dos objetivos ilusionantes que también queremos marcarnos".

A sus casi 40 años y sabedor de su situación, sabe cual es su papel dentro del club, aunque ha asegurado que viene a aportar: "Quiero ayudar en lo que pueda, encontrarme bien, entrenar duro y ese es el único objetivo que me he marcado para este año. En estos momentos, Gero Rulli es el portero titular. Yo he venido a competir y a sumar con mi trabajo y experiencia, ayudar a los porteros más jóvenes, que tienen una gran proyección y pueden ser los porteros del futuro". "Espero una competencia sana y deportiva, con una gran exigencia diaria. Tengo ilusión y la esperanza de que el colectivo salga beneficiado por la competencia en la portería. Quiero destacar el gran gesto que ha tenido Gero. Por jerarquía le tocaba el 1, y ha querido cedérmelo. Es un gran detalle, que habla de la gran persona que es".

Con una gran experiencia e innumerables partidos bajo los palos, sabe cual es la clave para lograr los objetivos: "Una de las claves de un equipo es que el grupo humano esté por encima del ego de cualquier futbolista. Yo quiero sumar también en esa parcela. Queremos tener un vestuario fuerte, sólido y humilde. Queremos seguir el mismo camino".

Las palabras de Fernando Roig

El presidente del club se mostro agradecido al portero por su vuelta, donde también tuvo palabras para hablar de la próxima campaña, donde el equipo disputará hasta tres competiciones: Liga, Copa del Rey y Conference League, y con el filial en Segunda Divisón: "Animo a todo el mundo a abonarse porque es una temporada ilusionante. Cumplimos 100 años y lo haremos con un equipo en Primera y otro en Segunda".