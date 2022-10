Dos de los grandes aspirantes al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola miden este sábado por la tarde sus fuerzas en el René Marigil (19:30 horas). El CBM Morvedre, que jugó en ella hasta hace dos temporadas; y un Elda Prestigio que añora una categoría de la que llegó a ser el mejor equipo femenino hace una década.

Tras el aplazamiento del primer partido contra el Oviedo por la convocatoria de Shandy Barbosa por la selección española para el torneo Carpati de Rumanía, en el que fue MVPen dos partidos, las de Manu Etayo debutan en casa en la jornada 2 de la División de Honor Oro contra Elda Prestigio, uno de los favoritos para el ascenso, y uno de los grandes históricos con cuatro ligas, dos copas de la reina, dos supercopas y una copa ABF en su palmarés.

El entrenador morvedrino destacó «las ganas de competir del equipo» y explicó que el Elda «es uno de los grandes favoritos para estar ahí arriba y lo ha demostrado iniciando la liga jugando muy bien y sacando los dos primeros puntos». «El equipo está preparado para empezar en una semana con tres partidos:Elda, Oviedo y primera ronda de Copa de la Reina contra Bolaños, nueve días muy exigentes, en los que hay que cuidar todos los detalles y contar con la afición», añadió.

Nueva División de Honor Oro La nueva División de Honor Oro la forman doce equipos de los cuales el primero tras las 22 jornadas ascenderá de forma directa a la Liga Guerreras Iberdrola. El segundo, tercero y cuarto clasificados, junto al campeón de División de Honor Plata, se enfrentarán por el segundo billete restante a la élite.



El Elda Prestigio arrancó con victoria en casa ante las santanderinas del Uneatlántico Pereda (31-20), que las ha situado líderes. Las de Antonio Javier Mateo Enguídanos, técnico local que afronta su quinta temporada con el club alicantino, no tuvieron rival en una actuación coral con hasta once jugadoras repartiéndose los goles y con Beatriz Escribano y Lorena Montilla como máximas anotadoras, con cinco cada una. «En esta competición no hay rival fácil y cada partido hay que afrontarlo como una final», confesaba esta semana el técnico natural de Elda en elrecord.net, consciente que el Morvedre y el Elda están llamados a estar arriba.

Completa la representación de la Comunitat Valenciana en esta División de Honor Oro el Errece Almassora, que tras su derrota por 26-31 en el partido inaugural en su cancha con la visita del Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, buscará resarcirse este sábado a domicilio frente al Rodriguez Cleba (19:00 horas).