El seleccionador nacional, José Ignacio Prades, convoca a 18 jugadoras, entre ellas la capitana del Balonmano Morvedre Shandy Barbosa, para disputar el Torneo Internacional de España (El TIE 2022 se celebrará el fin de semana del 28 al 30 de octubre en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona” de Torrevieja) y el Europeo, que se celebra del 4 al 20 de noviembre en Montenegro, Macedonia del Norte y Eslovenia. Además destaca la presencia en esta lista de las jugadoras de la Comunitat Valenciana Silvia Navarro, Lara González, Paula Arcos,

La capital montenegrina ejercerá de cuartel general de las Guerreras durante la primera fase del Campeonato, la Preliminary Round, debutando el 5 de noviembre, precisamente, ante la selección anfitriona. Polonia y Alemania son los otros dos rivales a batir en esta fase preliminar, siendo los tres primeros clasificados en este Grupo D los que conseguirán el pase a la Main Round.

Para Nacho Garcia, presidente del Balonmano Morvedre: "La palabra que define la convocatoria de Sandy Barbosa con la selección española para disputar el Torneo Internacional de España en Torrevieja y luego el europeo en noviembre no puede ser otra que orgullo. Orgullo como club de contar entre sus filas con una jugadora que es referente no solo a nivel nacional sino internacional. Y para nosotros es todo un lujo el poder, el poder contar con ella en el día a día y contar con sus cualidades, no solo dentro, sino fuera de la pista también."

Por su parte, Shandy Barbosa destacó: "Muy contenta por la convocatoria y con muchas ganas de poder disfrutar de este campeonato de Europa, pero primero la cabeza puesta en el partido del sábado contra Bolaños y después a cambiar el chip con las guerreras".

Convocatoria completa

La lista de convocadas para disputar ambos torneos (Europeo y TIE) está compuesta por las siguientes jugadoras:

Portería | Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga) y Maddi Aalla (Super Amara Bera Bera)

| (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga) y Maddi Aalla (Super Amara Bera Bera) Central | Alicia Fernández (Rapid Bucuresti), Carmen Campos (JDA Dijon), Esther Arrojeria (Super Amara Bera Bera)

| Alicia Fernández (Rapid Bucuresti), Carmen Campos (JDA Dijon), Esther Arrojeria (Super Amara Bera Bera) Lateral Izquierdo | Lara González (Paris 92), Alexandrina 'Shandy' Barbosa (Balonmano Morvedre)

| (Paris 92), Alexandrina 'Shandy' Barbosa (Balonmano Morvedre) Lateral Derecho | Almudena Rodríguez (Rocasa Gran Canaria), Irene Espínola (Rapid Bucuresti), Paula Arcos (Super Amara Bera Bera)

| Almudena Rodríguez (Rocasa Gran Canaria), Irene Espínola (Rapid Bucuresti), (Super Amara Bera Bera) Extremo Izquierdo | Jennifer Gutiérrez (Rapid Bucuresti), Sole López (Costa del Sol Málaga)

| Jennifer Gutiérrez (Rapid Bucuresti), Sole López (Costa del Sol Málaga) Extremo Derecho | Paula Valdivia (Motive.co Gijón), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

| Paula Valdivia (Motive.co Gijón), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) Pivote | Kaba Gassama (SG BBM Bietigheim), Lysa Tchaptchet (Vipers Kristianstad), Alba Spugnini (Rocasa Gran Canaria)

En esta lista sobresalen los nombres de Alba Spugnini, Maddi Aalla y Esther Arrojeria, como principales novedades, que disputarán su primer gran torneo con la selección absoluta después de demostrar su valía tanto en los Juegos Mediterráneos 2022 como en el Carpati Trophy.

El seleccionador nacional valoró esta lista de convocadas y reconoce: "Ha sido muy compleja y complicada de elaborar; ha sido incluso doloroso tener que elegir únicamente a 18. Hemos buscado el máximo equilibrio para que la lista sea la mejor posible en estos momentos. Creemos que es importante que el abanico de jugadoras se amplíe. Hemos buscado que haya jugadoras que nos ofrezcan polivalencia y que cojan experiencia".

El Campeonato de Europa es, para Prades, “la competición más compleja de todas y la más difícil. El objetivo es competir de tú a tú ante todos los rivales e intentar sacar el mayor número de puntos posibles de cara a lograr la clasificación para la Main Round. Sabemos que va a ser difícil y tenemos que exigirnos para dar un paso más”.

En cuanto al Torneo Internacional de España, José Ignacio Prades apuntó: “Es importante porque es la última prueba antes del partido de debut contra Montenegro; es necesario afrontar el Europeo con rodaje competitivo y con las mejores sensaciones posibles ante Egipto, Túnez y Suiza, tres partidos en los que podremos acabar de ajustarnos”.