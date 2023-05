Fiesta completa. Una tarde inolvidable para dar un paso más hacia el ascenso. Con una comunión perfecta entre grada y equipo, el Grupo USA H.Mislata UPV volvió a ganar su partido contra el combativo Asmubal Meaño (32-16) y vivió una de esas tardes que hacen afición. La Canaleta recordó tiempos pasados. Las palabras Mislata y balonmano vuelven a ser sinónimo de éxito. Éxito del trabajo de todos. Éxito de una filosofía que trabaja la cantera y que disfruta del 40 por 20.

De hecho antes del choque los equipos Cadete e Infantil fueron recibidos en la pista por las jugadoras del senior por su éxito en los campeonatos Autonómicos donde fueron primeras y terceras respectivamente.

Primera parte

El partido comenzó muy igualado pero poco a poco las locales fueron imponiendo su defensa y salida rápida de balón. Transiciones relámpago minaban la moral de las visitantes que no eran capaces de frenar a sus rivales. Y es que las gallegas no podían parar el vendaval ofensivo de Mislata que llegó al descanso con 20 goles marcados y 13 recibidos. La superioridad local era evidente aunque el Meaño no fue un equipo fácil que siempre buscó jugar bien y parar a su rival.

Segunda parte

La segunda parte fue un pequeño calvario para las gallegas y sirvió a las valencianas para dar minutos a las menos habituales. Sólo tres goles consiguió anotar el Meaño por 12 de Mislata. Una segunda parte sin historia donde los dos equipos sabían que todo estaba decidido. Al final alegría desbordante y un digno rival que no pudo con el poderío demostrado en los dos partidos por el equipo valenciano. El Grupo USA se jugará el ascenso con OAR Gracia Sabadell, Ikasa, Almería.