Anil Murthy, ahí tu gestión responsable...

El día que tocaba calibrar si la mejoría del equipo en los tres partidos anteriores daba para empezar a hablar de reacción, el fútbol te pone en tu sitio. El Valencia CF empató ante Osasuna que está en puestos de descenso y llegaba a Mestalla después de sumar cinco puntos de los últimos 36. Pues bien, con ese panorama, el Valencia CF terminó pidiendo la hora y pudo haber perdido perfectamente porque en términos generales hizo un partido bastante flojo. Por lo tanto, el mensaje que te da el fútbol es que estás donde estás por deméritos propios y sobre todo, que tienes un equipo para luchar por evitar el descenso. No hay más. Termina la primera vuelta y el Valencia CF solo ha ganado cuatro partidos y está tres puntos por encima del descenso. Pues a esto el presidente del Valencia CF lo llama, delante de los accionistas que también son propietarios del club, una gestión responsable. Anil Murthy dice que la prueba de la implicación de Peter Lim en el Valencia CF es una gestión responsable en tiempos de crisis por el Covid. Te tienes que reír. No digo que haya que generar deuda a lo loco en tiempos de Covid, digo que hay que saber hacer un equipo de fútbol y no generar deuda. ¡Pido capacidad! Pero bueno, es lo que Peter Lim quiere al frente del Valencia CF, porque otra cosa no se puede entender. Él ha puesto al frente de la gestión de un club de fútbol a una persona que hace cinco años no había mostrado interés alguno por este deporte.

Repito que Murthy dice que esto que estamos sufriendo es una gestión responsable y que es la prueba de la implicación de Peter Lim con el Valencia CF pero de momento el entrenador no tiene ninguno de los fichajes que necesita, o mejor dicho, no los necesita el entrenador, los necesita el Valencia CF para no descender porque cierra la primera vuelta con 20 puntos, y si hace lo mismo en la segunda vuelta se condena a sufrir hasta el final para no descender. Y ojo que con 40 puntos se puede descender. Lo mismo es que soy un poco raro, pero a mi me parece que demostrar implicación es reforzar el equipo cuando corre serio peligro de perder la categoría, y sobre todo, quitarle la gestión a quien ha llevado al Valencia CF a estar al borde del descenso, y eso es cosa del presidente Anil Murthy. Si hiciera esas dos cosas, Lim demostraría que le duele ver al Valencia CF donde está. Si no hace ninguna de las dos cosas, el mensaje que lanza es evidente, que le da lo mismo. ¿Tiene a un jardinero, fontanero o periodista al frente de un hospital? ¿Entonces porque no hay profesionales del fútbol al frente del Valencia? PD: El Valencia CF es ligeramente superior a Osasuna en la primera parte y la pierde, y Osasuna es muy superior al Valencia CF en la segunda y la pierde. Es el fútbol.



JOSU RODRIGUEZ

Jugador del Terrassa

«Lopetegui y de Koeman dicen que este formato les perjudica. Cornellá y Alcoyano pintando la cara a Atlético y Madrid. Nosotros a punto de eliminar al Valencia. Fútbol de verdad».



UNA DE CHULETÓN

Roberto Gómez el modesto

Roberto Gómez en Radio Meseta carga contra el actual formato de la Copa porque permite a equipos modestos como el Getafe y el Valencia llegar a la final. ¡Una de chuletón!



ESTA PARA FLORENTINO

La Superliga puede esperar

La FIFA ha sido clara: cualquier equipo o jugador que participe en la supuesta Superliga europea que quiere montar Florentino no podrá jugar Champions, Europa League, Mundiales...

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.