¿Se hace el simpático ahora Javi Gracia?

El árbitro miente en el acta». Así de duro y claro pero así de cierto. Fueron unas palabras de Gauden Villas en Superdeporte TV, que se emite cada lunes a las tres del medio día en Levante TV. Y como consecuencia de la mentira, el capitán del Valencia CF no podrá jugar el viernes ante el Levante UD. «En el minuto 39 el jugador (14) Gaya Peña, Jose L fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con el brazo cortando un remate a portería», como supongo que se lo preguntan, ahí tienen la mentira de Estrada Fernández, el árbitro en cuestión. Y como el señor colegiado dice que Gayà intentó jugar el balón con el brazo a pesar de que estaba de espaldas, eso no hay manera de recurrirlo porque la palabra del árbitro en un acta, aunque sea una mentira podrida, es algo así como las tablas de la ley de Dios.

Meter el palo en el hormiguero



Tengo claro que Javi Gracia no ha puesto el mismo énfasis en poner a los fichajes que en reclamarlos públicamente, pero no sé los motivos. Quiero decir que si no sé si lo hace porque los fichajes no le gustan en absoluto o si por poner otra vez el palo en el hormiguero. Y si tengo esa sospecha es porque más de una vez he pensado que aún teniendo razón, porque la tiene cuando dice que se siente engañado, ha generado más de una polémica innecesaria para disfrute de nosotros, los periodistas, que nos gusta más un raje que a un tonto un lápiz. Vamos, que hasta hace nada se gustaba poniendo el palo en el hormiguero sabiendo que con ello lo agitaba todo, y ahora no. Dime mal pensado, pero dentro de su tono bajo que en eso sí que no cambia gane o pierda, se sienta engañado o halagado, desde que parece que vaya a venir el Príncipe de Johor ha cambiado hasta el fondo. Es decir, Javi Gracia ya no pisa charcos, algo que Anil Murthy debería hacerse mirar porque todavía no ha llegado pero Gracia ya respeta más a Tunku Ismail que a él. Aunque eso dice más de Gracia que de Anil y no precisamente bueno. El caso es que Gracia solo ha puesto a los fichajes cuando no ha tenido más remedio pero el otro día salió el uruguayo Christian Oliva y de repente nos dimos cuenta de que hay más material más de lo que el entrenador nos ha hecho ver. Tengo claro que Oliva no es un crack porque si lo fuera, estando ya en un equipo de primera división de Italia ya habría llamado la atención, quiero decir que no es un jugador escondido en Noruega, África o Malasia, pero es que lamentablemente en el Valencia CF de Meriton no hay espacio para los cracks, ni el terreno de juego ni en el banquillo. Oliva ha demostrado que ha venido a pelear y a competir, y a ofrecerle alternativas al entrenador, aunque Gracia se empeñe en seguir a lo suyo...pero ahora menos.

