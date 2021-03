El nuevo estadio y la ATE ¿El problema es solucionar el problema?

Vamos a intentar buscar una salida porque me parece fundamental que el Valencia CF no se quede empantanado en la situación en la que está. El tema de la ATE es muy complicado jurídicamente. Lo estamos estudiando. El 15 de mayo se acaba, está claro. Con ATE o sin ATE pero trabajando en la dirección de que resolvamos las cosas. No podemos tener ahí un monumento de un estadio a medio hacer y un campo que está invadiendo cosas que son públicas». Me gustan estas palabras de Joan Ribó, el alcalde de València. ¿Acaso hay alguna alternativa que no sea que el Valencia CF y las instituciones públicas vayan de la mano? He dicho más de una vez que ese ha de ser el punto de partida y que sobre todo, ese punto de partida en lo que a las instituciones se refiere tiene que fundamentarse en una reflexión: quien ha incumplido de manera reiterada es Meriton. Es Meriton quien no ha satisfecho los compromisos que adquirió con las instituciones valencianas y por extensión con todos los valencianos, sean del Valencia CF o aborrezcan el fútbol. Quien no ha tenido voluntad de reanudar las obras hasta hace unos meses ha sido Meriton. Por lo tanto el gran responsable de que el estadio esté cómo está es Meriton. A partir de ahí, la realidad es que el problema es de todos. Podemos pasarnos días, meses o años recalcando que Meriton no tiene credibilidad entre la sociedad civil valenciana, pero por mucha realidad que sea, con eso no se reanudan las obras.

En este sentido, las instituciones, o por ejemplo Ribó, está libre de toda duda. El alcalde ha sido duro cuando tocaba ser duro y como dijo en su momento Ximo Puig, ha defendido la legalidad. Esa es la frontera que los políticos le han de mostrar a Meriton, y a partir de ella, tender puentes para que el estadio se termine de una vez, con o sin ATE. De la ATE ya he dicho que me llama la atención que hay mucha gente preocupada ante la posibilidad de que termine caducando y entre ellos no está el Valencia CF que se supone que es a quien más le interesa que no caduque. Parece claro que de 'intereses' va la cosa. Que Meriton ha incumplido reiteradamente su compromiso con la sociedad valenciana es una verdad inapelable, tan inapelable como que la ATE se ideó para una ciudad de València que ahora no existe. No se puede seguir viviendo de aquellos castillos en el aire. Por eso digo que me gusta más ver a un político tendiendo puentes que a un político haciendo previsiones apocalípticas, sobre todo porque ellos están para poner solución donde hay problemas, no para generarlos o magnificarlos. A ver si el problema va a ser que se quiera solucionar el problema del estadio... En esta ciudad pasan tantas cosas, que alguno lo verá así. No tengo dudas.