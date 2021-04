STOP AL RACISMO: Mis respetos a los jugadores del Valencia CF

Un jugador del rival le dice 'negro de mierda' a Diakhaby, el futbolista se lo toma muy mal, como por otra parte debe ser, los jugadores del Valencia CF dicen que se van, que eso no se puede tolerar y se meten al vestuario. Cuando están allí, según dicen el capitán del equipo José Luis Gayà y el entrenador Javi Gracia, les dicen que si no salen a jugar les dan el partido por perdido y les sancionan, y al final parece que el culpable es el Valencia CF. La pregunta clave en todo esto es quién en representación de qué organismo deportivo le dijo a los jugadores del Valencia CF que si no salían a jugar les sancionaba. Si de verdad queremos que esta sociedad destierre el racismo no se puede castigar a unos futbolistas y a un equipo de fútbol que hace algo histórico, salirse de un terreno de juego para protestar por un insulto racista. Tengo claro que quien les dice que si no salen a jugar les sanciona no lo hace por racismo y que únicamente está cumpliendo lo que dice el reglamento, pero posiblemente donde haya que poner el acento es en el reglamento. Luego podemos entrar a valorar si el Valencia CF hace bien, mal o regular al volver a jugar el partido, que lógicamente hay que valorarlo, pero por muchas valoraciones que hagamos del regreso, seguiremos teniendo un reglamento que no es sensible al racismo, o un reglamento que no tiene herramientas para luchar contra el racismo. ¿Ha hecho bien el Valencia CF volviendo al terreno de juego? Esa es la pregunta. No tiene debate que el hecho de retirarse del terreno de juego en apoyo de Diakhaby merece el aplauso unánime por parte de toda la sociedad. Lo otro, volver al terreno de juego ya tiene muchos matices. Sinceramente, entiendo las dos posturas, pero teniendo claro que esto es más fácil de decir que de hacer, haber ido hasta el final y apechugar con la sanción fuese cual fuese habría puesto al Valencia CF en el foco mundial por un gesto sin precedentes. Y sobre todo, habría puesto contra la pared al responsable de sancionar al conjunto de Mestalla. Lo que no termino de entender es que para decir eso haya que insultar al Valencia CF, que es por otra parte quien más ha hecho por luchar contra el racismo en todo esto. Repito que yo no habría vuelto al césped, pero es la primera vez que veo a un equipo de fútbol al completo irse al vestuario porque a uno de sus integrantes le han llamado 'negro de mierda' y espero que sirva para remover conciencias y sobre todo, para que no haga falta jugarte una sanción para denunciar que te han dicho 'negro de mierda'. El Valencia CF ha perdido la oportunidad de ponerse en el foco mundial, pero el problema de fondo es el racismo. Eso es lo que hay que atajar, y hoy los jugadores del Valencia CF han removido conciencias.