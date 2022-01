El Medio Maratón y Maratón Trinidad Alfonso EDP buscará en el año 2022 recuperar el récord del mundo masculino que le fue arrebatado el año pasado y superar sus mejores tiempos de 2020, respectivamente, tras un 2021 en el que se logró el récord mundial femenino en el medio mientras que el maratón se vio muy condicionado por el viento.

Así lo apuntó y explicó el seleccionador de élite internacional de las dos pruebas Marc Roig en una entrevista con la Agencia Efe, en la que remarcó que las expectativas siempre están puestas en superarse a ellos mismos y ser cada año mejores que el anterior.

"Ahora que nos acaban de quitar el récord del mundo masculino en el medio, el objetivo es recuperarlo, por lo que todos nuestros esfuerzos van en esa dirección. Creemos que el récord femenino (Letesenbet Gidey, 1:02:52) está a salvo durante un tiempo, pero eso no significa que nos conformemos, queremos mantener una victoria sobre 1:03", dijo.

Sobre la prueba maratoniana, Roig explicó que buscarán superar sus mejores tiempos, que son del año 2020, en el que la prueba se convirtió en el tercer maratón más rápido del mundo gracias a la marca del keniano Evans Chebet de 2:03:00 por detrás de Berlín y Londres. "Veremos cómo evoluciona el 2022 para saber si nuestros objetivos son realistas o no", agregó.

Roig dijo que la edición 2021 del medio maratón fue un "exitazo" al saldarse con un balance "extremadamente positivo", ya que hicieron realidad su aspiración al conseguir ese récord femenino, que celebraron muchísimo, mientras que con la carrera masculina, donde consiguieron la mejor marca del año en el momento y se disputó al esprint hasta los últimos metros, también quedaron satisfechos.

"Fue la mejor marca del año, pero en Lisboa Jacob Kiplimo batió el récord mundial y lo perdimos, pero mantenemos la mente en que en 2021 creo que hubo siete atletas que entraron en 58 minutos, fue muy competitiva. En chicas se bajó por primera vez de 1:03 y la segunda, Yalemzerf Yehualaw (1:03:51), también corrió por debajo del récord", dijo.

"En el Maratón descubrimos que somos humanos, contra los elementos llega un momento en el que no se puede luchar. El planteamiento de carrera cambió ligeramente, el ritmo de salida ya no fue tan agresivo porque batir el récord del circuito se antojaba muy difícil. Se crearon dos frentes y fue un espectáculo", expresó Roig.

El seleccionador explicó que la marca de Lawrence Cherono (02:05:12), les coloca muy lejos de lo que están acostumbrados, pero que el hecho de que en los sesenta segundos posteriores al ganador entraran nueve atletas hizo la carrera espectacular, mientras que en chicas Nancy Jelagat corrió por debajo de 2:20.

Roig contó que, aunque el grueso de su trabajo tiene lugar en otoño, en enero empieza los contactos con los representantes de los grandes atletas para conocer por lo menos cuál es el planteamiento de su temporada y cómo encajaría Valencia en su calendario del año.

"Los atletas que pueden batir los récords del mundo no son tantos, son muy pocos. Estoy ya en pleno contacto, los representantes de los atletas importantes ya me están escuchando porque las piezas clave se negocian a partir de enero. Quiero que vean nuestro interés y Valencia sea una fecha marcada en rojo en su calendario, si consigo eso, ya puedo empezar bien el año", explicó.

Por último, Roig opinó que el Maratón Valencia "está a la par e incluso por encima de algunas de las 'Majors' (Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio) que han tirado de nombre y caché durante décadas, pero creo que Valencia les ha pasado por encima".

"Existe este club privado de las seis Majors que quieren ampliar con Ciudad del Cabo, creemos que tenemos nivel para formar parte del grupo, pero parece que no nos quieren más de la cuenta. Londres y Berlín nos superan en marcas, pero todas fallan en la densidad. Dependiendo de qué criterios se usen, se nos situará en un lugar, pero yo me coloco a la par o por encima de muchas de ellas. Creo que sí nos miran con recelo", finalizó