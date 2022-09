El valenciano Juan Ayuso (UAE), tercero en la general a 4.51 del líder Remco Evenepoel (quick Step) y a 2.01 del segundo clasificado Enric Mas (Movistar), admite que para mejorar su posición, "más que atacar", lo que necesita "es un desfallecimiento" de los dos primeros clasificados.

"Más que yo atacar, lo que tengo que esperar un desfallecimiento, hay mucho tiempo de diferencia con el primero y el segundo y tendré que defender mi posición", dijo el barcelonés afincado en Xàbia, donde se formó como ciclista desde niño, quien admitió que se hizo "un poco de daño" en una caída que ha sufrido durante la etapa.

"Ha sido una caída un poco tonta, un bandazo en el que no he podido hacer nada. Por suerte no íbamos a una gran velocidad, pero a ver como me encuentro mañana al levantarme", dijo, desvelando que la caída le ha afectado "sobre todo a una mano", aunque también a "la rodilla y al tobillo".

A pesar de ello tuvo fuerzas para atacar en la subida final, con Joao Almeida unos segundos por delante. Dijo que "quería aprovechar la situación" que se había dado cuando "cuando ha arrancado Miguel Ángel López", rival de los dos UAE en la pelea por el podio. En el que, de momento, se mantiene el español.

"Una pena" el abandono de Roglic

Ayuso consideró "una pena" el abandono de Primoz Roglic, a pesar de haber sido el gran beneficiado. "No gusta ganar una posición de esta manera", aseguró, no obstante, dispuesto a hacer "el esfuerzo mental" que le va a exigir lo que queda de Vuelta hasta Madrid.

En ese sentido, reconoció que en la etapa de este miércoles, "se ha subido a tope" el Monasterio de Tentudía y ha "sufrido un montón" para aguantar entre los mejores. Como espera hacerlo en "las etapas de mañana", con final en el Alto del Piornal, "y en sábado", por la sierra madrileña A su juicio "las etapas definitivas" de esta Vuelta 2022.