Crec que tenim 'canguelo' a guanyar

Recorde l'encontre de la primera volta davant el Real Madrid ací en Mestalla. El Valencia CF no alçava el cap en lliga i necessitava els tres punts per a eixir dels llocs perillosos de la classificació. Tot feia presagiar que el Valencia CF, debilitat per les circumstàncies que coneixem, seria incapaç de plantar-li cara a l'equip de Zidane. També recorde la primera mitja hora de 'partit', quan el Real Madrid ens passà per damunt com un 'rotovato' i s'avançà en el marcador amb gol de Benzema. Fins ací, tot marxava segons el guió previst, que no era altre que aguantar el xaparro al Madrid i no fer el ridícul. Però el panorama es va capgirar, i de quina manera! Final del 'partit' i victòria del València CF per 4-1, amb tres penals transformats per Carlos Soler. Veure per a creure. El futbol és així de capritxós, imprevisible i meravellós. A partir d'ací, la pregunta que em faig també és inevitable: per què no es pot repetir la mateixa història? Està clar que és impossible que al Valencia CF li tornen a xiular tres penals a favor davant el Real Madrid i més jugant allà. No estic parlant de repetir el resultat d'1 a 4, però una victòria del Valencia CF en Valdebebas, per què no? Les circumstàncies són paregudes. L'equip de Javi Gracia continua amb la mateixa necessitat de sumar tres punts que en la primera volta, navega en la misèria de la part baixa de la classificació (impròpia per a un equip de l'entitat del Valencia CF), i, el Real Madrid també amb la necessitat de sumar els tres punts i retallar terreny a l'Atlético perquè veu que la lliga s'escapa. Un escenari perfecte per a fer la punyada damunt la taula. Tan sols falta que l'àrbitre del VAR siga el mateix que estigué en Mestalla o, si més no, siga igual de valent. Ahí ho deixe.

Repassant l'encontre del passat diumenge contra el Athletic, podríem dir que el Valencia CF va millorar respecte a altres 'partits', però és evident que li va faltar ambició per a guanyar. Sembla que quan te la possibilitat d'anar a pel 'partit', li entra el 'canguelo' i es preocupa més de no perdre que de guanyar. Està clar que puntuar en San Mamés sempre és positiu, però el Valencia CF està molt necessitat de punts i una victòria haguera sigut molt millor. Ara toca jugar-te-la davant el Real Madrid, perquè una nova derrota podria suposar quedar-te, una altra vegada, a un punt del descens. Soc conscient que per a guanyar al Real Madrid en sa casa, s'han de donar moltes circumstàncies al nostre favor i poques en contra. Com es sol dir: s'han d'alinear els astres i que la deesa Fortuna t'acompanye en tot moment, però, com diria el mític Jose Maria Garcia; «ojo al dato»! Perquè en la temporada actual, tant l'Alavés com el Cádiz, han aconseguit els tres punts en Valdebebas, i no crec que siguen millors equips que el Valencia CF. Molta salut i amunt!

Más opiniones de Paco Lluís.