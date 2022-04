Mal día para el Mallorca y también para Kang In. El equipo balear cayó goleado en su visita al Martínez Valero ante un rival por la permanencia como es el Elche. Los ilicitanos endosaron tres goles a los visitantes. El último de ellos, una desafortunada jugada con el surcoreano como protagonista.

Fue en el minuto 81 cuando Kang In no pudo hacer nada para evitar ese gol en su propia portería. Una salida por bajo de Sergio Rico terminó con el balón rebotando contra el cuerpo del asiático, que se apresuró tratando que la pelota no fuera para dentro, pero se convirtió en el 3-0 final.