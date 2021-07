El Valencia CF prosigue con la búsqueda de refuerzos para la plantilla. En concreto y después de alcanzar el principio de acuerdo con el Hertha por Alderete, ahora los esfuerzos se centran en otra pieza clave: el mediocentro. El último jugador que ha sido vinculado al Valencia CF es Héctor Herrera.

Según cuenta el periodista Héctor Gómez el mexicano del Atlético de Madrid es un futbolista por el que ha preguntado el club de Mestalla. Además encaja en lo que pide Bordalás para ese tipo de centrocampista.

Herrera, que no ha sido titular indiscutible para el Simeone en sus dos primeras temporadas como rojiblanco, disputará ahora la Copa Oro con México. Esto provocará que se pierda el inicio de la pretemporada del Atlético. Aunque el técnico argentino no quiere desprenderse de él el Atlético no vería con malos ojos una salida.

Arambarri también abre la puerta de salida

El uruguayo del Getafe es otro jugador que casa a la perfección con lo que se busca. Tanto es así que Bordalás fue fundamental para que Arambarri brillara en el Coliseum. Ahora lo quiere junto a él de nuevo. No obstante y aunque el Valencia y el Getafe ya han hablado, ni mucho menos el futuro de Arambarri está claro.

"En Getafe quieren que me quede, pero también quieren hacer caja. Yo tengo dos años más de contrato con el club”, afirmó Arambarri en una entrevista en 100% Deporte.