Parece ser que el Chelsea va a intentar de todas las maneras colocar a alguno de sus jugadores en la operación por Koundé. Esta vez lo intenta con Kenedy, ex del Getafe y Granada, además de interesar actualmente al Valencia CF.

El Sevilla solo quiere dinero por su central y en un principio no piensa aceptar jugadores a cambio. Igualmente, el Chelsea lo sigue intentando de distintas maneras para ver si convence al conjunto español. De momento, Monchi aún no ha respondido a la propuesta por lo que aún no se ha cerrado la posibilidad. Si finalmente aceptaran, el Valencia se tendría que olvidar de uno de sus objetivos.

Desde Nervión ya buscan un sustituto para su central, pues creen que finalmente se llegará a un acuerdo con el club inglés a pesar de que ellos siguen ofreciendo jugadores. De hecho, Julen Lopetegui no ha dado minutos en esta pretemporada al francés.

Y es que según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el Sevilla habría puesto sus ojos en el defensor serbio Nikola Milenkovic. El futbolista de la Fiorentina de tan solo 23 años al que le resta una temporada de contrato con su club.