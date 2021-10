Ahora es una estrella en River, pero en su día Julián Álvarez fue rechazado por el Real Madrid cuando tan solo era un niño de 11 años. El delantero marcó el pasado domingo un doblete contra Boca para darle la victoria a su equipo, cosa que no pasa desapercibida, ya que el Superclásico es uno de los partidos más importantes de mundo.

A Julián le siguen varios equipos europeos, pero en su día el Madrid lo rechazó. "Imagínense, era la primera vez que subía a un avión. El episodio del Real Madrid fue un poco loco. Recuerdo que llegué, ese mismo día me dieron el 10 y me hicieron jugar un amistoso. Ganamos y marcamos algunos goles. Inmediatamente después también jugué un torneo, que ganamos. ¿Por qué no me quedé?", señaló el futbolista.

Los blancos se fijaron en él a través de un ojeador, pero tras probar con ellos, el club decidió no contar con el atacante. Ahora Julián es un gran delantero y es normal que grandes equipos se fijen en él. Seguro que las personas que decidieron no contar con el argentino ahora se arrepienten, ya que este tiene un valor de 15 millones de euros.