Juan Mata tiene una carrera que ya quisieran muchos: Campeón de la Europa League, de la Champions, de la Eurocopa y del Mundial. Sin mebargo, parece que a sus 33 años ha ido perdiendo protagonismo de forma gradual hasta quedar relegado prácticamente al ostracismo esta temporada. El internacional español apenas ha jugado cinco partidos durante esta temporada, tres de ellos en Champions League frente a Villarreal, Young Boys y Atlético de Madrid respectivamente.

El asturiano ha concedido una entrevista para la web del United y ha asegurado que pese a que "no he jugado lo que me gustaría y realmente lo extraño, pero disfruto entrenar con mis compañeros. Tengo muchas ganas de demostrar que puedo darle más al equipo”. “Extraño jugar partidos, ya que todavía tengo mucha pasión y ganas de seguir disfrutando de este deporte. Ser futbolista profesional es un sueño hecho realidad para mí, así que quiero jugar tanto como pueda. Para ser honesto, me siento bien tanto física como mentalmente, y estoy listo para rendir”, ha añadido el mediapunta.

Pese a todo esto también se ha mostrado muy comprometido con el club, ya que todavía disfruta el entrenar a diario y cree que tiene cosas que aportar al equipo de Manchester.

Su futuro más cercano

Respecto hacia dónde se dirigirá su futuro a nivel futbolístico, el ex del Valencia CF no ha desvelado ninguna pista. Se conoce que hay algún equipo de LaLiga que estaría interesado en contar con sus servicios. Mata sólo ha desvelado cómo ve su futuro con la organización benéfica en la que está involucrado, Common Goal. “Por supuesto que estaré comprometido (con Common Goal) porque eso es algo que va más allá del fútbol. Además, sé que permanecerá allí después de mi retiro, pero ahora estoy 100 por ciento comprometido con el fútbol”, ha asegurado.