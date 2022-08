Alderete ya es oficialmente jugador del Getafe. El central paraguayo que jugó cedido en el Valencia CF el pasado curso aguantó hasta prácticamente al final del mercado para regresar a Mestalla, pero finalmente ha tenido que decantarse por otra oferta y ha priorizado seguir en España.

El paraguayo vuevle a salir del Hertha como cedido, con una opción de compra al final del curso para el conjunto azulón, que ya ha anunciado su contratación. En un primer momento, Alderete rechazó la opción del equipo azulón por su deseo de apurar para volver al Valencia CF.

Cabe recordar que el equipo valencianista no ejecutó la opción de compra preferencial que tenía sobre el defensor (7.5 millones de euros) al finalizar la temporada y que Alderete esperó en Alemania -con ofertas también de otros equipos europeos- con la esperanza de que Miguel Ángel Corona terminara negociando con su equipo una nueva cesión, más si cabe teniendo en cuenta la necesidad de Gattuso de contar con un nuevo central de aquí al final del mercado de fichajes.

Comunicado oficial del Getafe

Hertha Berlín y Getafe C.F. llegan a un acuerdo para la cesión de Omar Alderete, con opción de compra. El defensa internacional paraguayo llega a la entidad azulona después de su paso la temporada pasada por el Valencia CF, con el que disputó 34 partidos oficiales y marcó 2 goles. Formado en el Cerro Porteño, llegando a jugar en el primer equipo en la primera división, el central era internacional Sub – 17, Sub – 20 y Sub – 23, pasa al fútbol argentino donde juega en el Gimnasia y Esgrima La Plata y el C.A. Huracán. En la temporada 2019/20 le ficha el F.C. Basilea, para dos temporadas después recalar en el Hertha Berlín.