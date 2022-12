Nuevos movimientos en torno al futuro de Bryan Gil. El extremo de Barbate, que apenas ha jugado 74 minutos esta temporada en el Tottenham tras verse obligado in extremis a quedarse en Londres (lo tenía todo hecho para volver cedido al Valencia CF en verano), vuelve a tener sobre la mesa la posibilidad de regresar a LaLiga.

En concreto, el Sevilla está sondeando la posibilidad de incorporar al que fuera su canterano. La reciente salida de Isco Alarcón, que ha dejado al equipo tras rescindir su contrato tras una nefasta primera vuelta, permite la posibilidad de incorporar fichajes.

Monchi, por lo pronto, está cerca de incorporar al central Loïc Badé para suplir al lesionado de gravedad Marcao y ahora se abre la vía por Bryan Gil.

Jorge Sampaoli, entrenador del equipo del Sánchez Pizjuán, habría solicitado al director deportivo la incorporación del extremo para este mercado de invierno. Hasta la fecha, el técnico argentino ha utilizado en el extremo zurdo a Rafa Mir y ha solicitado a Monchi un extremo puro capaz de desbordar por velocidad/regate y generar el peligro que ha faltado durante el tramo inicial de la temporada.

El punto a favor de la llegada de Bryan Gil para el Sevilla

En caso de concretarse, la llegada de Bryan Gil al Sánchez Pizjuán permitiría, por su condición de canterano, al equipo incorporar una ficha más en la Europa League. La segunda competición continental para clubes permite a los equipos disponer de 4/25 fichas destinadas a jugadores criados en la escuela. Por el momento, únicamente Jesús Navad cumple con este requisito, con lo que Bryan Gil podría jugar.

Estuvo cerrado para volver al Valencia CF

Bryan ya jugó cedido la temporada pasada en LaLiga. En concreto llegó al Valencia CF en enero y fue uno de los pilores ofensivos del equipo de José Bordalás. Este verano su nombre estuvo encima de la mesa en las oficinas del club hasta el último momento. Incluso se llegó a hablar de cesión cerrada, aunque a última hora su entrenador consideró que no podía dejarlo salir si no llegaba un reemplazo para su posición. El Tottenham no incorporó a nadie y Bryan quedó relegado al banquillo para prácticamente toda la primera vuelta.

La situación con su salida hoy por hoy es similar. Conte no autorizará su marcha sin recambio y el Valencia CF nunca dejó de ver al atacante como una posibilidad de mercado. En los Spurs no cuenta y Bryan siempre vio con buenos ojos volver a Mestalla. Ahora, eso sí, el hándicap será la competencia del Sevilla por hacerse con sus servicios.