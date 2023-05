José Bordalás, actual técnico del Getafe, ha vuelto a hablar de su salida del Valencia CF el pasado verano. El míster, en una entrevista en Onda Cero, ha manifestado no sentir rencor al club y ha expresado su cariño para la afición.

"Yo soy una persona muy optimista, muy positiva. Me fui agradecido. Tengo la suerte afortunadamente de que en el 99% de los equipos que he dirigido siempre he tenido un grandísimo reconocimiento. No ha sido casualidad. La afición del Valencia no fue una excepción, desde el primer día hasta el último el reconocimiento fue máximo. Muy feliz y muy contento".

El preparador alicantino también ha querido recordar que pese a todo, su temporada fue buena y ha querido desvincularse de comparaciones sobre otros entrenadores como Rubén Baraja que están peleando por objetivos como la permanencia. También ha dejado un 'recadito' a Meriton por no tener en cuenta el gran trabajo realizado con "una plantilla debilitada".

"Hicimos una magnífica temporada siendo una de las plantillas más debilitadas de los últimos años. Llegamos a una final sin perder ni un solo partido y solo un penalti nos privó de un título. El equipo nunca miró los puestos de descenso, todo lo contrario. Miró y estuvo más cerca de los puestos europeos. A lo mejor no coincide con la historia del Valencia, todos estamos de acuerdo, pero era una de las plantillas más debilitadas de los últimos años", ha manifestado.

Seguir en el Valencia CF

Sobre su continuidad en el club y la notificación del Valencia CF de no contar con él al concluir el curso sí que ha reconocido que esperaba seguir. "Yo sí tenía la esperanza de seguir porque se había hecho muy buena temporada, pero eso ya forma parte del pasado. No tengo rencor y le deseo lo mejor al Valencia CF. Este año yo no esperaba dirigir a estas alturas, estoy entrenando al Getafe y ahora solo me interesa sacar buenos resultados y conseguir el objetivo. Que consiga el objetivo el Getafe y si puede ser el Valencia también. Les tengo mucho cariño".